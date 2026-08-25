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La actriz y modelo colombiana Lucecita Ceballos decidió dar un paso que comparte abiertamente: someterse al llamado chip de rejuvenecimiento. A punto de llegar a los 50 años, contó que lo hizo movida por la curiosidad y por los testimonios de colegas de la farándula nacional que ya habían probado el procedimiento, entre ellos Carlos ‘Cachín’ Alcántara tras separarse de su esposa Jossie Lindley después de 30 años juntos.

Su confesión llega en un momento en que este tratamiento genera debate y despierta interés en el público. Ceballos explicó que buscaba un impulso adicional para enfrentar sus rutinas de trabajo y entrenamiento, convencida de que era el instante adecuado para hacerlo.

Lucecita Ceballos revela que se colocó el chip de rejuvenecimiento

Lucecita relató que se colocó el chip de rejuvenecimiento hace un mes, bajo supervisión médica, y que lo asumió con expectativa. “Ya me lo puse hace como un mes, con mucha expectativa y a raíz de los testimonios de gente del medio. Sentí la curiosidad y me lo puse con una doctora. Me da mucha más energía, tengo mucho ímpetu al momento del trabajo y siento una dosis más de energía. Me lo puse porque sentí que era el momento preciso, pues trato de no hacerme cosas antes de tiempo”, señaló.

En cuanto a los cambios, aseguró que el efecto principal ha sido en su vitalidad física y en la manera de entrenar. “Me ayuda para incrementar las energías para entrenar, me ha funcionado bien, me ha dado ese shock de energía que necesitaba, pero tampoco es algo descomunal”, comentó, dejando claro que el resultado le ha permitido mantener un ritmo más intenso sin exageraciones.

La actriz cómica, quien en mayo de 2024 se separó de su esposo tras 30 años juntos, también aclaró que su decisión no estuvo relacionada con el aspecto sexual, como suele asociarse a este chip. “No me lo puse por otra cosa, porque muchas personas lo relacionan con el chip sexual, pero en mi caso no fue por eso”, afirmó, subrayando que su interés fue estrictamente por la energía y el bienestar físico.

Finalmente, Ceballos destacó que lo considera una alternativa válida para quienes buscan mantener su vitalidad después de los 40 años. “Creo que es una buena opción para mujeres y hombres a partir de los 40 años”, puntualizó, convencida de que este tipo de tratamientos puede convertirse en un aliado para enfrentar con fuerza las exigencias de la vida cotidiana.