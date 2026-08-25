HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Lucecita Ceballos sorprende al revelar que se puso el chip de rejuvenecimiento antes de cumplir 50 años: "Me ha dado ese shock de energía"

La actriz Lucecita, quien en 2024 se separó de su esposo tras 30 años juntos, explicó por qué se colocó el chip de rejuvenecimiento, alternativa que ya han probado otros famosos como Carlos Alcántara.

Lucecita Ceballos reveló qué beneficios le ha brindado el chip de rejuvenecimiento.
Lucecita Ceballos reveló qué beneficios le ha brindado el chip de rejuvenecimiento. | Foto: composición LR/Instagram
Escuchar
Resumen
Compartir

La actriz y modelo colombiana Lucecita Ceballos decidió dar un paso que comparte abiertamente: someterse al llamado chip de rejuvenecimiento. A punto de llegar a los 50 años, contó que lo hizo movida por la curiosidad y por los testimonios de colegas de la farándula nacional que ya habían probado el procedimiento, entre ellos Carlos ‘Cachín’ Alcántara tras separarse de su esposa Jossie Lindley después de 30 años juntos.

Su confesión llega en un momento en que este tratamiento genera debate y despierta interés en el público. Ceballos explicó que buscaba un impulso adicional para enfrentar sus rutinas de trabajo y entrenamiento, convencida de que era el instante adecuado para hacerlo.

PUEDES VER: Zully pierde los papeles con Nando y le 'tira' su anillo de bodas tras desplante del streamer: "Estoy soltero"

lr.pe

Lucecita Ceballos revela que se colocó el chip de rejuvenecimiento

Lucecita relató que se colocó el chip de rejuvenecimiento hace un mes, bajo supervisión médica, y que lo asumió con expectativa. “Ya me lo puse hace como un mes, con mucha expectativa y a raíz de los testimonios de gente del medio. Sentí la curiosidad y me lo puse con una doctora. Me da mucha más energía, tengo mucho ímpetu al momento del trabajo y siento una dosis más de energía. Me lo puse porque sentí que era el momento preciso, pues trato de no hacerme cosas antes de tiempo”, señaló.

En cuanto a los cambios, aseguró que el efecto principal ha sido en su vitalidad física y en la manera de entrenar. “Me ayuda para incrementar las energías para entrenar, me ha funcionado bien, me ha dado ese shock de energía que necesitaba, pero tampoco es algo descomunal”, comentó, dejando claro que el resultado le ha permitido mantener un ritmo más intenso sin exageraciones.

La actriz cómica, quien en mayo de 2024 se separó de su esposo tras 30 años juntos, también aclaró que su decisión no estuvo relacionada con el aspecto sexual, como suele asociarse a este chip. “No me lo puse por otra cosa, porque muchas personas lo relacionan con el chip sexual, pero en mi caso no fue por eso”, afirmó, subrayando que su interés fue estrictamente por la energía y el bienestar físico.

Finalmente, Ceballos destacó que lo considera una alternativa válida para quienes buscan mantener su vitalidad después de los 40 años. “Creo que es una buena opción para mujeres y hombres a partir de los 40 años”, puntualizó, convencida de que este tipo de tratamientos puede convertirse en un aliado para enfrentar con fuerza las exigencias de la vida cotidiana.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Zully pierde los papeles con Nando y le 'tira' su anillo de bodas tras desplante del streamer: "Estoy soltero"

Zully pierde los papeles con Nando y le 'tira' su anillo de bodas tras desplante del streamer: "Estoy soltero"

LEER MÁS
Carla Campos envía mensaje a Curwen y se defiende tras ser captada con Alonso Grimaldo: "Él sabe todo, está haciendo su show"

Carla Campos envía mensaje a Curwen y se defiende tras ser captada con Alonso Grimaldo: "Él sabe todo, está haciendo su show"

LEER MÁS
Carla Campos rompe su silencio tras ampay con Alonso Grimaldo y revela cuál es su verdadera relación con él

Carla Campos rompe su silencio tras ampay con Alonso Grimaldo y revela cuál es su verdadera relación con él

LEER MÁS
“Nena, no te peines en la cama”: ¿qué superstición esconde la famosa frase de los Enanitos Verdes?

“Nena, no te peines en la cama”: ¿qué superstición esconde la famosa frase de los Enanitos Verdes?

LEER MÁS
¿Quién es y a qué se dedica Kyara Villanella, la hija de Keiko Fujimori que le dio la contra a nivel nacional?

¿Quién es y a qué se dedica Kyara Villanella, la hija de Keiko Fujimori que le dio la contra a nivel nacional?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alonso Grimaldo sorprende a Magaly Medina al revelarle si se besó con Carla Campos Salazar durante ampay: “Tenemos mucha confianza”

Alonso Grimaldo sorprende a Magaly Medina al revelarle si se besó con Carla Campos Salazar durante ampay: “Tenemos mucha confianza”

LEER MÁS
Medio internacional usa video de Alejandra Baigorria como ejemplo de influencers que exhiben pobreza de niños africanos “para ganar clics”

Medio internacional usa video de Alejandra Baigorria como ejemplo de influencers que exhiben pobreza de niños africanos “para ganar clics”

LEER MÁS
Alonso Grimaldo expone a Carla Campos Salazar y revela que ambos viajaron juntos a Máncora: "Estábamos en un cuarto compartido"

Alonso Grimaldo expone a Carla Campos Salazar y revela que ambos viajaron juntos a Máncora: "Estábamos en un cuarto compartido"

LEER MÁS
Pariente de Alonso Grimaldo revela vínculo con Carla Campos y él reacciona en programa de Magaly Medina: "Ella es..."

Pariente de Alonso Grimaldo revela vínculo con Carla Campos y él reacciona en programa de Magaly Medina: "Ella es..."

LEER MÁS
Mario Hart revela la verdadera razón del fin de su relación con Korina Rivadeneira: "Cometimos ese error"

Mario Hart revela la verdadera razón del fin de su relación con Korina Rivadeneira: "Cometimos ese error"

LEER MÁS
Curwen se pronuncia sobre Carla Campos Salazar tras rumores de que la habría perdonado: "Saquen las conclusiones"

Curwen se pronuncia sobre Carla Campos Salazar tras rumores de que la habría perdonado: "Saquen las conclusiones"

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025