Caja Arequipa celebra 40 años con una fuerte apuesta digital y liderando el sistema en colocaciones y ahorros

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Caja Arequipa cumple 40 años de trayectoria consolidándose como uno de los principales actores del sistema microfinanciero peruano. Al cierre de julio de 2026, la entidad registra una cartera de créditos de S/10.826 millones y depósitos por S/9.821 millones, mientras avanza en su transformación digital y en la ampliación del acceso a servicios financieros.

Caja Arequipa consolida su crecimiento

Al cierre de julio de 2026, la entidad sigue consolidando su liderazgo en el sistema microfinanciero peruano con una cartera de créditos de S/ 10,826 millones y depósitos totales por S/ 9,821 millones. Este desempeño coloca a Caja Arequipa entre las cinco principales empresas con depósitos de personas naturales de todo el sistema financiero y líder del sector. Solo entre enero y julio los depósitos han crecido alrededor de 10%, un crecimiento impulsado por los más de 1.7 millones de clientes de ahorros que tiene la institución, principalmente fuera de Lima, lo que evidencia su fuerte presencia descentralizada y su rol clave en la expansión del acceso a servicios financieros en segmentos menos atendidos.

“En estos 40 años, Caja Arequipa se ha consolidado como una institución solvente y líder en el sector microfinanciero. Somos la primera caja municipal en haber alcanzado la clasificación A-, la más alta del sistema de Cajas, y en el 2026 elevamos nuestra calificación en el Rating Social y Ambiental a ‘sA+’. Estos hitos nos permiten mantener la confianza que tiene el mercado de valores en nuestra solidez. Este año, por ejemplo, realizamos una emisión de Certificados de Depósitos Negociables por S/70 millones con alta demanda, lo que nos ha permitido fortalecer nuestro patrimonio efectivo”, comentó Carlos Rodríguez, Presidente del Directorio de Caja Arequipa.

La transformación digital gana espacio en Caja Arequipa

En el frente digital, la entidad continúa profundizando su estrategia. Actualmente un tercio de los desembolsos de créditos se realizan de manera digital en su app o a través de WhatsApp, en línea con un enfoque orientado a ganar eficiencia y ampliar su cobertura.

“Reconocemos la contribución de Caja Arequipa a la inclusión financiera y su capacidad de adaptación frente a los nuevos desafíos digitales. En el marco de sus 40 años, destacamos los hitos financieros alcanzados, que ponen en valor su trayectoria y evidencian una participación cada vez más activa en el mercado de valores peruano, en línea con la evolución y mayor sofisticación del mercado local”, señaló Miguel Ángel Zapatero, Gerente General de la Bolsa de Valores de Lima durante la sesión de Campanazo que realizó en homenaje al 40° aniversario de Caja Arequipa.

La transformación digital avanza, con un tercio de los créditos desembolsados de forma digital. Foto: difusión.

En ese contexto, la consolidación como emisor en el mercado de valores refleja una evolución en la gestión financiera y en la diversificación de fuentes de fondeo. A través de emisiones, se contribuye a ampliar la oferta disponible, dinamizar el mercado local y generar nuevas alternativas para los inversionistas.

[PUBLIRREPORTAJE]