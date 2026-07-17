No más prejuicios: la literatura juvenil para la olla

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En los próximos días se inaugurará la edición 30 de la Feria Internacional del Libro de Lima, la cual, en este 2026, se llevará a cabo en el Centro de Exposiciones Jockey del 22 de julio al 6 de agosto. Al respecto, acabamos de revisar el programa y, muy en especial, muchos de los catálogos de las editoriales, entre grandes e independientes, que van a participar en la FIL de Lima; catálogos, hay que subrayar, no necesariamente literarios. El balance es muy positivo porque se van a presentar publicaciones atractivas, tanto del espectro literario, político, científico, histórico, etc.; es decir, desde la oferta editorial, hay más de una razón para ir a la nueva sede de la FIL.

En esos días feriales, además, se suele hablar de los libros más vendidos, de los autores favoritos de los lectores. Hay toda una especulación que nos lleva a preguntarnos cuáles son los libros que más prefiere el público. En lo concerniente a libros literarios peruanos, lo que más se vende son los libros de Arguedas, Vargas Llosa, Bryce y Vallejo, por citar a los canónicos; entre los autores peruanos en actividad, las publicaciones de Santiago Roncagliolo, Renato Cisneros, Jaime Bayly, Fernando Ampuero y Alonso Cueto son las que tienen mayor acogida. Quizá esta lista de autores peruanos vivos podría crecer un poco más. Y podemos armar listas sobre los títulos más vendidos en registros como la no ficción.

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Esta misma dinámica la notamos en publicaciones extranjeras, que no necesariamente tienen que ser literarias. En la FIL, así suene a lugar común, hay público para todo. Y, a medida que se acercan los días finales, se tiene la costumbre de mostrar listas de los títulos más vendidos. Por experiencia, ya sea como exlibrero y lector, debo señalar que muchas de esas listas no coinciden con la realidad. El público no participa en la elección; son más bien elaboradas por los distribuidores y editores que quieren ver su producto lo mejor pintado posible.

Hace semanas, tuve la oportunidad de ir al almacén de Buscalibre Perú. Como sabemos, Buscalibre es una librería online internacional, que tiene un catálogo inmenso, el cual es muy requerido por miles de personas alrededor del mundo. En esa oportunidad conversé con el gerente general, Luis Felipe Casas, quien me explicó cómo era la dinámica de trabajo. Y aproveché para preguntarle, como para salirme de dudas sobre si los libros de autoayuda y empresa seguían siendo los más vendidos. Los libros de autoayuda aún mantienen un público gigante, pero ese primer lugar ha sido desplazado, en especial desde la pandemia, por los libros juveniles, en especial los de romance. Es decir, los libros juveniles están dando la hora y, cómo no, parando la olla.

A la literatura juvenil se la suele mirar con desprecio en las altas esferas del ambiente literario. Su pecado es ser popular entre los jóvenes. La mayoría de sus autores abordan el tópico, como indicamos, del amor. Su llegada al formato de libro físico proviene del éxito virtual (Wattpad, por ejemplo). Al respecto, pienso en la colombiana Karine Bernal Lobo, que suele llenar los auditorios más exigentes de las ferias, de esos que ni siquiera 80 mil likes garantizan la concurrencia; igualmente en el escritor español Blue Jeans, quien el año pasado convocó a miles de personas en su presentación en la FIL.

Consultando a algunos lectores jóvenes sobre su preferencia por la literatura juvenil actual, todos resaltaron la sinceridad narrativa. Los libros juveniles de hoy muestran historias en movimiento; sus personajes siempre están haciendo algo o les pasan cosas. El lenguaje empleado por sus autores suele ser funcional, claro y directo. En sus coordenadas no buscan la epifanía verbal, no andan tras la añorada metáfora que nos permita entender el misterio de la vida; las historias gustan porque están narradas con técnica. Quien escribe no es un experto de esta literatura, pero sí es testigo de su auge. Está formando, bajo sus propias premisas, a una generación de lectores en tiempos en los que se dice que los jóvenes ya solo leen en pantallas o simplemente no leen.

En mayo pasado conversé con la escritora hispano-argentina Mercedes Ron sobre su última novela Culpa Vuestra. Me sorprendió que vendiera libros en pocas horas, que su presentación haya parecido un concierto multitudinario; muchos de sus lectores se han hecho lectores a razón de sus libros. Tienen conocimiento de ellos vía las redes o por medio de la recomendación.

Este tipo de literatura tiene el objetivo muy claro: entretener. Merece respeto, de la misma manera que sus millones de lectores.