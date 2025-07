En una transmisión en vivo a través de sus redes sociales, Leslie Shaw sorprendió a sus seguidores al referirse al caso de acoso sexual que denunció recientemente Korina Rivadeneira, esposa de su expareja Mario Hart. Aunque al inicio intentó evitar comentarios directos, sus palabras dejaron entrever una fuerte opinión sobre los involucrados y situaciones del pasado.

Cuando le preguntaron qué opinaba sobre lo que le pasó a la ‘huaralina’, apodo con el que en redes algunos identifican a Rivadeneira, Leslie respondió evito responder porque, según ella, podía meterse en un problema con el ex chico reality y con la conductora de televisión: “Mejor no digo lo que opino, porque tendría otro ‘chongo’ más”.

Leslie Shaw acusó a Mario Hart y a su padre de querer perjudicarla en el pasado

Sin embargo, rápidamente recordó un episodio anterior, insinuando que fue víctima de intentos de perjudicarla por parte de Mario Hart y su padre cuando la cantante estaba en una relación con él: “Hace años me quisieron ahí… la rata con su papá me quisieron joder, pero no pudieron”, comentó .

Shaw también lanzó comentarios despectivos hacia su expareja, en donde insinuó que el co-conductor de ‘Mande quien mande' contaría con apoyo o influencias: “Ahí donde lo ves, ese enano y feo tiene sus contactos”. A pesar de ello, fue tajante en su juicio: “Pero al final a esa gente le va mal”, agregó Shaw.

Leslie Shaw criticó a Mario Hart por su actualidad en la televisión

En tono irónico, también se refirió a la carrera artística de Hart, en donde lo criticó por cómo se encuentra manejando su carrera en la televisión en la actualidad: “Queriendo ser cantante y pucha, está ahí en un programa de mediodía más aburrido". Por otro lado, resaltó que los programas que se emiten a esa hora no tienen mucha acogida por el público: "Esos programas son más aburridos”, mencionó Leslie Shaw.

La transmisión se realizó en la cuenta de Instagram de Leslie Shaw, en donde habló de varias personas de la televisión. Por otro lado, las declaraciones ganaron revuelo en redes sociales, tanto por las declaraciones sobre el caso de acoso como por las menciones hacia su expareja y la actual pareja de esta. Hasta el momento, ni Mario Hart ni Korina Rivadeneira se han pronunciado sobre los comentarios de la cantante.