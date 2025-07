Michael Sweet de Stryped: "Una gran banda siempre está en el mapa"

Stryper es una de las bandas de hard rock y heavy metal más influyentes y llega a Latinoamérica como parte de un tour con el que celebran cuatro décadas de música. Contrario a lo que muchos piensan, no se consideran una banda cristiana. “En realidad, no lo somos, pero si la gente quiere llamarnos así, está bien. Nos veo, simplemente, como una banda de rock que decidió tomar su camino”, dijo Michael Sweet en 2022.

A días de su concierto en Lima, recordó al público peruano: “Se percibe una energía intocable e increíble. Y, por supuesto, recuerdo la comida. Salimos a comer y, ¡madre mía!, algunos platos estaban increíbles. Tenemos muchas ganas de volver y ver a todos los fans, probar más comida y café. Me encanta el café, como todos saben, y me encanta ese país”, comentó en declaraciones enviadas a La República.

En cuanto a la historia de la banda. ¿Cómo explica el legado de Stryper?

Bueno, cuando me fui en 1992, pensé que ya era hora. Si me hubieran preguntado en aquel entonces sobre el futuro de Stryper y qué nos veía haciendo, no habría dicho absolutamente nada. Y esperaba que se acabara y estaba siguiendo adelante con una nueva vida, centrándome en mi familia y luego en una carrera en solitario. Así que, ahora que volvemos a estar juntos, oficial y técnicamente, desde 2005 con el lanzamiento de nuestro álbum, Reborn, hemos hecho muchísimo; hemos girado mucho, hemos grabado mucho. Es una lista de logros increíble y diría que, de hoy en adelante, no hemos terminado. Nos queda mucho por dar.

En la actualidad, la industria de la música también se enfrenta al uso de la inteligencia artificial. ¿Qué opina de esta etapa, en general?

Creo que eso es tirar el lado humano por completo. Y si perdemos el lado humano, creo que hemos perdido todo. Pero creo que es una buena herramienta para ser utilizada con prudencia. Sabiamente y con limitaciones, puede ser algo bueno. Pero, como he dicho, por desgracia se oyen todas las historias sobre la IA apoderándose del mundo. Ya sabes, robots tomando nuestros puestos de trabajo y, finalmente, coches que se conducen solos. Y eso es aterrador porque, ¿qué significa eso para los seres humanos? ¿Qué significa para la gente que quiere trabajar? En cuanto a la música, se pierde el lado humano, emocional. Sacar una canción a ese nivel, es una perspectiva que solo un humano podría tener.

¿Crees que existe un resurgimiento de la música de los 80? Hay series y películas que acercaron esta música al público más joven.

Creo que es genial tener programas, series y películas que ayuden a volver a ponerla en el mapa hasta cierto punto. Pero también creo que nunca abandonó el mapa. En otras palabras, una gran canción es una gran canción. Una gran banda es una gran banda y la gente siempre la encontrará. Así que, si es una buena canción y una gran grabación, siempre vivirá. En mi opinión, será atemporal y no morirá.❖

Concierto. El domingo 20 de julio en el Teatro Leguía.

Setlist. Tocarán sus éxitos y presentarán el álbum When We Were Kings (2024).