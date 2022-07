El éxito de la canción “Mi bebito fiu fiu” le brindó gran fama en todo el mundo a su creador, el músico peruano Alberto Silva Reyes. Sin embargo, el reconocimiento también traería consigo problemas legales para el popular Tito Silva Music.

Según el abogado Martín Gutiérrez, el productor podría enfrentarse a una demanda con una posible condena de hasta ocho años en prisión. Además, tendría que pagar una fuerte suma económica a Sony Music.

Tito Silva enfrentaría demanda

En el programa “Magaly TV: la firme” se realizó un informe acerca de la repercusión que ha tenido el tema “Mi bebito fiu fiu”, que luego de alcanzar los 10 millones de vistas en YouTube y posicionarse en el primer lugar del ranking global 50 de Spotify, fue eliminado de ambas plataformas.

Esto debido a que los derechos del tema en cuestión pertenecerían al cantante Eminem y la solista Dido, así como a las distribuidoras Sony Music y Warner.

Martín Gutiérrez, abogado especialista en propiedad intelectual, fue consultado por un reportero del programa acerca de la situación legal de Tito Silva y refirió que el músico podría enfrentar una demanda por haber recaído en una infracción al derecho de autor.

“Así fuera una parodia, que es una transformación de la obra, (siempre que no se atente contra la obra y no se genere una confusión con la original) y además se haya pagado la remuneración correspondiente”, dijo para “Magaly TV: la firme”.

Ahora "Mi bebito fiu fiu" se encuentra como video oculto en YouTube. Foto: captura de YouTube/Tito Silva Music

Tito Silva podría ir hasta 8 años a prisión

En esa línea, Gutiérrez detalló que Tito Silva afrontaría serios problemas de copyright, por lo que tendría que pagar la suma de 12 UIT, o la diferencia de 828.000 soles a las empresas Sony Music y Warner.

No obstante, el tema no quedaría solo ahí, y es que de no pagar esa cifra por derechos de autor, el músico podría llegar a pasar hasta ocho años en una prisión.