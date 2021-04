Cristhian Esquivel sobre interpretar a Túpac Amaru: “Fue un regalo de los ancestros”

Con una larga trayectoria y más de 18 años de haber hecho carrera en España, Cristhian Esquivel retornó a nuestro país para ponerse en la piel de Túpac Amaru II, uno de los más grandes revolucionarios que tiene la historia de Perú, en la nueva serie Los otros libertadores.

En entrevista con La República, el actor de 48 años, más que sentir presión, confesó que fue todo un honor haber sido elegido para interpretar a José Gabriel Condorcanqui, ya que es un personaje al que toda su vida ha admirado y es importante siempre recordar quién fue y lo que hizo.

- ¿Cómo tomaste la noticia de ser elegido para interpretar a Túpac Amaru II?

Obviamente para mí fue una conmoción. Yo siempre he querido, teatralmente, hacer algo con Túpac. Deseé, pedí e implore a todos los Apus y a Dios mismo para que pueda conseguir el papel. Hice el casting y fui seleccionado. Para mí fue un regalo de los ancestros .

Estamos contando la historia de uno de los hombres que tuvo la valentía de enfrentarse a lo que estamos pasando ahora mismo, donde las empresas vienen, saquean, explotan, hacen lo que les da la gana y los gobernantes son aliados. En esa época era peor porque te mataban. Asumí este personaje y ha sido, sin duda, el más importante. Me hubiera desesperado de por vida si hubieran elegido a otro actor. Siento tanto este personaje, lo admiro, lo he investigado, y amado. Tuve el privilegio de que me hayan aceptado.

- A través de la serie Los otros libertadores, muchas personas tendrán al alcance conocer un poco más sobre Túpac Amaru II.

Lamentablemente no se ha venido contando la historia de Perú a través de sus ficciones. Hay un caso, El último bastión, pero se habla mucho de la llegada de San Martín. Nosotros estamos hablando de nuestros verdaderos héroes, los de antes, el grito de libertad no se dio en la costa con San Martín. Desde la película que hizo en el 1984 con Reynaldo Arenas, han pasado 37 años y no ha habido el interés o recursos de querer contar la historia de nuestro país a través de una serie. Quiero resaltar la iniciativa de Latina de haber dado con una decisión maravillosa.

Lo que estamos haciendo es acercar la historia, ver lo que pasó a través de televisión abierta. Yo creo que estas historias construyen y calan en las nuevas generaciones.

Cristhian Esquivel señala que las grabaciones contaron con los protocolos de bioseguridad. Foto: difusión

- ¿Cómo ha sido grabar en medio de la pandemia?

Hablar de la pandemia es una cosa delicada, prendes los noticieros y lo que te produce es un temor, miedo absoluto. Trato de mantenerme cauto, hablamos de una serie que somos 40 personas trabajando en el momento. Lo que está pasando ahora con Los otros libertadores es un control estricto. Hay que seguir, la vida continua, hay que mover el gremio porque nos desesperamos y no se llegan a producir más cosas. Cuando estuve en España, hace poco, me asombré: los cines y teatros están abiertos. Si te enfermas, no te va a faltar una cama UCI, en Perú no tenemos.

- ¿En qué locaciones han grabado la historia de Túpac Amaru II?

Hemos grabado en sitios preciosos como el Palacio arzobispal de Lima, Museo de los Descalzos, Real Felipe. Las escenas de batallas fueron en un parque zonal de Villa El Salvador y en la hacienda San Juan Grande en Surco.

Cristhian Esquivel muestra las marcas en su brazo durante grabaciones

“Creo que lo se está grabando será muy potente, las historias están contadas con realidad y crudeza. Cuando hicimos la escena del descuartizamiento, siempre intentan proteger al actor, yo decía que no porque no voy a sentir el dolor (al momento de ser jalado, en ficción, por los caballos). Hasta ahora sigo teniendo las marcas de las cuerdas y en los tobillos igual . Fueron momentos muy fuertes, como actor estaba sintiendo que lo querían romper por dentro. A eso voy, que le estamos dando es una verdad, una entrega absoluta de los sentimientos que estarían pasando los personajes tal cual. Cuando veía a Micaela (Bastidas), se me ponía la piel y el corazón terribles. Estamos contando la brutalidad que pasó en esa época con este hombre y toda su familia”, detalló el artista.

- ¿Por qué debemos ver Los otros libertadores?

Porque nunca se ha dado una historia así, nunca hemos podido ver a nuestros héroes en carne y hueso actualmente. El trabajo de cada actor está siendo sublime y muy apasionado porque nos acerca a nuestra historia. Yo siempre he pensado que seguimos viviendo ahora en el 2021 igual de sometidos. Túpac Amaru luchó en contra del mal Gobierno, los corregidores de una época, que eran los que administraban las ciudades. El ver nuestro pasado nos hace entender nuestro presente y, si Dios lo permite, cambiar nuestro futuro porque seguimos siendo sometidos por las grandes transnacionales, vienen, se llevan toda nuestra riqueza y los gobernantes de turno, yo los considero traidores a todos, lo permiten.

Estamos haciendo un gran trabajo, esto va a enriquecer las producciones peruanas a nivel internacional, pero lamentablemente no hay directores que están detrás de los actores para sacarles el potencial, eso falta en nuestro gremio. El guion de Los otros libertadores se ha escrito en dos años.

Túpac Amaru, Micaela Bastidas y sus hijos en la ficción. Foto: difusión

¿Cuándo se estrena Los otros libertadores?

La megaproducción de Latina Los otros libertadores será estrenada el 28 de julio y contará con ocho capítulos. El televidente podrá ver las historias de Túpac Amaru II, Micaela Bastidas, Mateo Pumacahua, Mariano Melgar, María Parado de Bellido y muchos más.

