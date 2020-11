El rol de los artistas e influencers en las marchas contra el régimen de Merino

Nuestro país vivió una ola de manifestaciones colectivas contra Manuel Merino, que se concentraron en las principales plazas de las distintas regiones del país.

Los peruanos expresaron su rechazo a las decisiones que tomaba el Congreso de la República en su camino al bicentenario de la independencia del Perú.

Como se recuerda, el lunes 9 de noviembre el parlamento aprobó la moción de vacancia contra Martín Vizcarra para poner un gobierno de facto encabezado por Manuel Merino.

En consecuencia, colectivos organizaron en las redes sociales distintas marchas, siendo las principales la de los días 12 y 14 de noviembre. En ellas, se pedía que se revoque el régimen creado.

En medio de todas estas manifestaciones, decenas de artistas, figuras de la televisión, radio y cine, personajes de la farándula e influencers se hicieron parte del acto.

Con publicaciones en Instagram, compartieron mensajes y hashtag como “Fuera Merino", “Merino no me representa” y “Merino no es mi presidente”.

“Unidos somos más fuertes. ¡Qué se escuche nuestra voz!”, escribía Melania Urbina en Instagram alentando a los peruanos a que no se callen ante la crisis.

“El país está de cabeza sí, pero aquí estamos los peruanos sosteniéndolo. Vamos Perú, eres más fuerte que tus problemas”, fue el mensaje de Rebeca Escribens, conductora de América Espectáculos.

Algunos como Óscar López Arias, Gonzalo Revoredo, Tatiana Astengo y Daniela Sarfati acudieron a la Plaza San Martín, punto de concentración de las protestas. Ellos compartían videos en tiempo real mostrándose en medio de la multitud.

Otros famosos como Karen Schwarz, Ezio Oliva, Gian marco y Lucho Cáceres también acudieron a los centros de reunión.

Por su parte, el elenco de El wasap de JB y los competidores de Esto es guerra, quienes gozan de una gran cantidad de seguidores, no se hicieron de esperar con el respaldo al pedido de renuncia de Merino en Facebook e Instagram.

La presencia de estas figuras públicas, que se sumaron al acto presencial o a través de sus redes sociales, fue importante para lograr el alcance de las manifestaciones.

Como lo mencionó Jerry Lynch, docente del Centro de Innovación y Desarrollo Emprendedor de la Pontificia Universidad Católica del Perú (CIDE-PUCP) en una declaración sobre el compromiso de los influencers en la sociedad, son personas que generan influencia en sus seguidores.

Antecedentes en Chile

En el 2019, cientos de artistas chilenos hicieron sentir su voz ante el estallido social en su país. Muchos expresaron sus quejas ante los problemas sociales y políticos que se vivía en el país.

Reconocidos músicos lideraron manifestaciones que se concentraban en la plaza Italia, el epicentro de estas marchas, rechazando el estado de emergencia que se decretó y llamando a su gobierno a escuchar el pedido de su pueblo.

Mon Laferte, Manuel García, Javiera Parra, Álvaro López, Consuelo Schuster, Francisca Valenzuela, Denisse Malebrán y Camila Gallardo fueron algunos artistas que alzaron su voz en sus redes sociales, siendo partícipes del activismo y componiendo canciones poniendo como tema principal la demanda.

¿Qué los llevaba a expresarse junto a sus compatriotas? El músico chileno Roberto Márquez dejó su opinión a La Tercera cuando se le consultó sobre sus motivos.

“Es importante estar al lado de nuestro pueblo. Los artistas que tenemos sensibilidad social, que hemos estado desde siempre, que nuestras canciones reflejan lo que pasa en el país, por supuesto que estamos ahí”, fueron las declaraciones del artista.

Protestas debido al asesinato de George Floyd

El asesinato de George Floyd en mayo del 2020, por parte de la Policía, generó indignación en Estados Unidos y causó una serie de protestas masivas en varias ciudades de Estados Unidos denominada Black Lives Matter.

A esto se sumaron cantantes como Halsey, Ariana Grande, Shawn Mendes, Camila Cabello, Lauren Jauregui, Yungblod, Machine Gun Kelly y Lana del Rey, entre otros, para mostrarse en contra del accionar de la autoridad.

Así también, Michael B. Jordan, Timothe Chalamet y más actores de Hollywood usaron sus redes y se movilizaron a las manifestaciones.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.