Rommel Hunter estrena canción con Vernis Hernández: “Ha sido un placer trabajar a su lado”

View this post on Instagram

Solo quise recordarte, #PorÚltimaVez Escúchala completa en #YouTube, #Spotify y todas las plataformas musicales . #RommelHunter #VernisHernandez #NewMusic #NuevaMusica #Salsa #SalsaPerucha #Josimar #JosimarYSuYambu #DanielaDarcourt #YahairaPlasencia #VamosPeru #VamosPeruCarajo #PeruVsBrasil