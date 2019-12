Pochi Marambio busca contacto con Camila

Luego de que Camila Cabello lanzara su tema ‘My Oh My’, que para muchos no es más que una copia de ‘Llaman a la puerta’, el recordado tema de la agrupación peruana Tierra Sur lanzado en 1992, su compositor Pochi Marambio se pronunció.

“Mucha gente me ha llamado y escrito para advertirme que el tema de la cantante cubano-estadounidense es un plagio de mi tema, yo agradezco, pero no me gusta toda esa ola violenta que se está dando en las redes, creo que la gente se adelanta”, menciona el músico peruano que, a su manera, tomará cartas en el asunto.

PUEDES VER Camila Cabello es acusada de plagiar tema de Pochi Marambio y Tierra Sur

“Ya he contratado a una entidad que se encargará de tomar contacto con Camila o sus representantes de manera amistosa. No se puede hablar de plagio porque entiendo que para ello tiene que haber un peritaje que lo demuestre. De ser así confío en que ellos pagarán lo que corresponde por su uso. Pienso que suelen trabajar así, usan lo que necesitan musicalmente y luego se encargan de pagar los derechos respectivos”, agrega Pochi.

Más tarde mencionó que le encuentra un lado positivo a este supuesto plagio a su tema. “El lado positivo es que una melodía mía está viajando por el mundo a toda velocidad, eso no deja de asombrarme. No había experimentado ese fenómeno nunca, solo tuve reconocimiento nacional y logré que mi tema sonara en la radio”, menciona.

Asimismo comparte como anécdota su sentir sobre ‘Llaman a la puerta’. “Casi siempre contaba que tengo canciones mejores que esa que no me parece tan buena...”.

PUEDES VER Camila Cabello pide disculpas por su comportamiento racista

Pochi, quien este 9 cumple 32 años con su banda Tierra Sur con la que se mantiene en actividad –aniversario que celebrará el viernes en Punta Hermosa–, no descarta que el tema en cuestión vuelva a tomar vigencia.

“Eso es posible y realmente me halagaría que eso pase, además me favorecería con contratos, giras, etc. Pero como digo, hay que tomar las cosas con calma. El tema de Camila ni siquiera ha sido lanzado oficialmente en Estados Unidos, pues solo tuvo un prelanzamiento en las redes sociales”.

Antes de finalizar, Pochi Marambio mencionó que continúa produciendo música. “Lo mío es hacer melodías, hacer música, no sé mucho de negocios, no sé cuáles son las melodías que dan dinero o cuáles son las más pedidas por las masas. No entiendo de eso, tengo que confesar que soy un poco torpe para esas cosas. No me agrada mucho empezar el año con un caso como este, pero soy optimista y sé que todo se aclarará”.