Dorita Orbegozo se quiebra y tilda de injusto el trato en reality “Reinas del Show”

El sábado pasado Andrea Luna lloró en plena presentación en “Reinas del show” y consideró que ingresar al programa de Gisela Valcárcel fue un error. Esta vez, Dorita Orbegozo fue quien rompió en llanto tras decir que es injusta la competencia.

Dorita Orbegozo se batió a duelo con Andrea Luna, luego de que el jurado calificó su puesta en escena, la bailarina se quebró hasta las lágrimas y reveló injusticias en el reality de baile.

Dorita estuvo esperando, con su bebe, para ensayar junto al cumbiambero Dilbert Aguilar, quien la ayudaría con su orquesta músical. Sin embargo, su ensayo duró poco tiempo a diferencia de sus otras compañeras como Korina Rivaneira, Cathy Sáenz y Natalie Vértiz.

No soportó la presión. Dorita Orbegozo se sintió frustrada y admitió que le es difícil sonreír en el set de “Reinas del show”

“Yo no pude ensayar mi hora como todas mis compañeras, fui la última en ensayar, entonces sí me frustra, tengo que pararme acá, sonreír y decir sí estoy ensayando, con Carlitos que mejoramos cargadas. Sí me parece injusto estar para acá, sonreír y decir ‘todo esta bien’ cuando sí me molestó no tener el mismo tiempo de mis compañeras”, expresó entre lágrimas la bailarina Dorita Orbegozo.

Lejos de consolar a la bailarina, Gisela Valcárcel agregó: “Lo que estás haciendo a mi me parece honesto, porque también de eso se trata de poder decir ‘no estoy contenta con lo que he hecho’”