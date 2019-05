Día de la Madre: cantantes que dedicaron nostálgicos temas a su mamá

Las canciones más significativas que se han creado por amor y que conmueven a miles de personas son los temas hecho especialmente para las mamás. Este domingo 12 de mayo, por el Día de la Madre se sintonizarán las versiones musicales más nostálgicas y que son considerados himnos en países de Latinoamérica.

En YouTube y Spotify se pueden encontrar diversas canciones por el Día de la Madre, pero no todas guardan una historia detrás. Algunos cantantes escribieron los mejores temas para dedicárselos a sus mamás, en algunos casos, solo le dieron voz a las letras y melodía, dejando un increíble resultado.

Cantantes que dedicaron nostálgicos temas a su mamá

"Señora, señora" de Denisse de Kalafe

Esta canción se ha convertido en todo un himno el Día de la Madre en México y otros países de América del Sur. Denisse De Kalafe, cantante mexicana de origen brasileño, dio a conocer el tema en los años 80 y se convirtió en el tema más importante de su carrera.

Según contó la artista, la canción "Señora, señora" fue escrita cuanto tuvo un ataque de nostalgia de su madre que vivía en Brasil, a quien tenía gran admiración. El tema fue escrita en una sola noche. "Fui al piano esa noche y fue como si Dios, como si un ángel de la guarda, me hubiera dicho cada cosa que tenía que escribir", explicó Denisse en radio para Maxine Woodside.

"Amor eterno" de Juan Gabriel

Puede sonar mil veces y nadie se cansa de escucharla. "Quiero dedicar esta canción, más bien una oración, para todas las madres, sobre todas para las que están más lejos de mí", era la frase que siempre repetía el fallecido cantante Juan Gabriel cuanto sus músicos se preparaban para tocar "Amor eterno".

La primera versión sobre le origen de la canción cuenta que el artista mexicano se enteró de la muerte de su madre cuando estaba sobre los escenarios en Acapulco. Y, con mucha tristeza y nostalgia, después le salían los versos que hasta ahora sigue tocando el corazón de sus seguidores.

"Inédito" de Laura Pausini

El álbum musical "Inédito" de Laura Pausini estuvo dedico a su familia, en especial a su madre. La cantante italiana contó en una entrevista que pasó dos años lejos de eventos y conciertos para pasarlo con su mamá en el campo, de esa experiencia, salió su disco.

"Jamás abandoné", es el tema más emotivo de la discografía que habla sobre la felicidad hallada en la simpleza.

"Turn to You" de Justin Bieber

El cantante canadiense le escribió un tema especial a su mamá por el Día de la Madre en Estados Unidos. El tema fue lanzado en el 2012 y conquistó el corazón de miles de fans de Justin Bieber. Entre letras, "Turn To You" cuenta "Eras tan joven, eras de mi edad me tuviste, eras tan valiente y cuando estés cansada o triste deja que mi amor te levante."

"Te amo, mamá" de Marco Antonio Salis, Los Bukis

El tema fue lanzado en el año 1996 por la agrupación 'Los Bukis', donde era vocalista Marco Antonio Solis. La letra de la canción es una nostálgica descripción sobre el esfuerzo de las madres para criar a sus hijos. "Esto es para ti , tan solo un humilde regalo. En agradecimiento a lo mas grande que tu me haz dado, la vida", abría con esa descripción el artista para cantar 'Te amo, mamá'.

En la actualidad, la canción es una de las dedicas en el Día de la Madre porque expresa el amor del hijo hacia la dedicación de su madre, quien de acuerdo al tema, ya se encontraría en una edad avanzada.

"Marcela" de Luis Miguel

A unos meses de la misteriosa desaparición de su madre 'Marcela'(1985), el cantante mexicano Luis Miguel le dedicó una canción frente a miles de personas . El 'Sol de México' entonó muy nostálgico el tema que lleva el nombre de su mamá.

"Todo me parece más bonito junto a ti, Marcela. Tus palabras son caricias a mi corazón, Marcela", es parte del tema compuesto Luis Gallegos Sanchez y Luisito Rey para Luis Miguel.