'Coto' Hernández fue encañonado a la salida de aeropuerto [VIDEO]

El modelo 'Cotó' Hernández causó gran preocupación entre su legión de seguidores al revelar que fue una víctima más de la delincuencia a su salida del aeropuerto internacional Jorge Chávez.

A través de historias en su cuenta oficial de Instagram, el costarricense contó que él y los integrantes de su grupo 'Los Chicos Tentación' regresaban de ofrecer una presentación en Iquitos y que luego de tomar un taxi vivió momentos de terror cuando de pronto un sujeto en motocicleta lo encañonó y terminó por robarle su celular.

Los compañeros del exintegrante de 'Esto es Guerra' relataron parte del hecho, luego de lo cual Coto se mostró muy preocupado e indicó que su teléfono móvil contenía información sumamente valiosa. "Hay información en ese teléfono y la gente no va a creer (...) Estábamos en la cuadra 4 de Escardó con Los Patriotas, y al parecer nos venían siguiendo desde el aeropuerto", relató.

En otro de los videos que publicó en Instagram, el exchico reality detalló cómo es que sucedió este lamentable episodio en el que le arrebataron el celular. "Hoy me asaltaron dos sujetos en una moto, yo venía adelante, me encañonaron con la pistola y se llevaron mi teléfono celular, teléfono que no tiene clave porque no uso clave", señaló el modelo notablemente afectado.

‘Coto’ Hernández dijo además que presentará la denuncia respectiva y pedirá imágenes del atraco para intentar identificar a los culpables.

“Bueno, ahorita voy a poner la denuncia en la comisaría de San Miguel para ver si puedo ver las imágenes del asalto”, manifestó el examigo de Erick Sabater.

El modelo originario de Costa Rica aseguró también que viene intentando bloquear su teléfono para evitar que los delincuentes se aprovechen de la información que tenía guardada. Finalmente, dijo que si el ladrón no hubiese tenido un arma en la mano no hubiese dejado que le robara tan fácilmente.