Jennifer Garner es elegida la mujer más bella del mundo

La actriz Jennifer Garner​, conocida por sus roles en 'Alias' y 'Si tuviera 30', fue elegida como la persona más bella del 2019 por la revista People.

A sus 47 años, la exesposa de Ben Affleck adornó la portada de la mencionada revista. Este mérito se debe a que la actriz ha sabido equilibrar su carrera, el trabajo benéfico y la crianza de los tres hijos que tuvo con el actor.

"Estoy agradecida todos los días. Estoy empezando a llegar a un punto en el que me doy cuenta de que este trabajo no será para siempre", dijo Garner a People. "No del modo universal de cada comida, cada momento, cada día, que he amado por los últimos 13 años. Va a cambiar. Pero es hermoso cómo esto funciona en episodios".

Asimismo, Garner contó que durante su adolescencia "no era una de las chicas lindas, así que pasé por alto la inseguridad y no me consideré atractiva en absoluto. No era parte de mi vida".

Además, en la entrevista, la actriz, quien conoció a Affleck durante las grabaciones de la película 'Daredavil', contó que sus hijos la cuestionan cuando se ve glamurosa, pues ellos solo quieren a su mamá.

"Me miran y me dicen, '¿Te puedes lavar la cara? ¿Te puedes recoger el pelo en una cola y ponerte tus anteojos y tus pantalones de ejercicio?. Y yo veo en eso un elogio. Sólo quieren que me vea como su mamá".

Además de sus papeles en cine y televisión, Garner es cofundadora de la compañía de alimentos orgánicos para bebés

Cabe mencionar que Garner y Affleck se divorciaron en 2015. Hace unos meses se dio a conocer que la intérprete mantiene una relación con el empresario John Miller.