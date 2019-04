Tilsa arremete contra Romina Lozano: "Apechuga y no te pongas a 'moquear'"

La conductora de televisión Tilsa Lozano opinó sobre las polémicas imágenes que difundió el programa 'Magaly TV: La Firme', donde se evidencia la cercanía de la ex Miss Perú Romina Lozano con Nicola Porcella, Paolo Guerrero y Jefferson Farfán.

Luego que Magaly Medina presentara un video donde la ex reina de belleza aparecía junto al exintegrante de 'Esto es Guerra' ingresando al departamento de este y que en el programa '¡Válgame Dios!' la propia Romina mostrara los chats que tuvo con los dos futbolistas peruanos, 'La Exvengadora' lanzó duras críticas contra la modelo.

De acuerdo a la presentadora, las palabras y las acciones de la ex Miss Perú no son coherentes, puesto que recientemente se filtró un video donde esta aparecía llorando tras la entrevista en 'Magaly TV: La Firme' porque la periodista le preguntó por su amistad con Nicola Porcella y Jefferson Farfán. "Para mi, que te pongas a llorar un día, diciendo "a mi no me gusta el espectáculo" y que después salgas a mostrar conversaciones con Paolo, con Jefferson y salgas en un ampay con Nicola, no me suena consecuente", manifestó Tilsa Lozano en su programa 'En Exclusiva'.

Pero eso no fue todo, la expareja del 'Loco' Vargas también se dirigió a Romina Lozano para decirle que hubiese sido mejor darle una cortante respuesta a Magaly Medina para evitar generar polémica. "Lo mejor en esta vida es 'apechugar'. (Dices) Son mis amigos y a ti que te importa y no te pones a moquear haciéndote la digna", añadió.

La conductora se pronunció además sobre el hecho de que en un principio la modelo negara cualquier tipo de relación con Nicola Porcella y que hoy (martes 23) se presentara en el programa 'Mujeres al Mando' y aceptara que está interesada en el modelo.

Por ello, indicó que la ex Miss Perú "Yo no le tengo ni mala ni buena onda, yo tengo alergia a la gente que se 'hace las angostas'. A mi me gusta la gente que 'apechuga' (que dice) sí, me gusta y qué", expresó Tilsa Lozano.