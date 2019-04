Beto Cuevas: “Ceder al reggaeton es pan para hoy y hambre para mañana”

Desde Los Ángeles, ciudad en la que radica, Beto Cuevas, exvocalista de la recordada banda La Ley y ahora solista, conversó por vía telefónica con La República y contó detalles de lo que presentará en su show el próximo 17 de mayo en Lima (Parque de la Exposición, entradas en Teleticket) en donde celebrará sus 30 años en los escenarios. Así mismo se refirió a las nuevas tendencias musicales, su faceta de actor y la conexión que tiene con Perú.

¿Qué tienes preparado para este show de aniversario?

Primero que nada, estoy contento de volver a Perú después de 3 años. Tengo cercanía con la cultura peruana porque tengo grandes amigos allá como Pedro Suárez Vértiz con quien mantengo comunicación. No peleo por la tutela del pisco, sino más bien disfruto de su producción y de su comida también. Respecto al show, como es por mis 30 años, será un repaso de mi carrera desde que estaba en La Ley y lo que hago como solista.

¿Cómo evalúas estos 30 años en los escenarios?

¡Qué rápido pasa el tiempo, empecé a los 22 años! Son muchos años de experiencia hablándole a la gente, al corazón a través de las cosas que siento. Eso ha sido un sueño hecho realidad y un desafío haber creado un trabajo de este oficio, y sigo con muchas ganas de hacer cosas nuevas. Ahora alisto mi tercer disco en solitario en el que la mitad serán temas que hice con La ley reversionados y con duetos. La otra mitad serán canciones originales de ahora.

¿Ha sido un desafío abrirte camino como solista?

Ha sido un lindo camino que decidí recorrer. Cuando estás en un grupo emblemático como La Ley, estás en el marco de algo que se espera, pero cuando empiezas una carrera en solitario tienes la libertad de poder ir más allá de los límites que estableciste. Como solista he experimentado haciendo canciones más populares, melodías románticas... No me quiero convertir en un baladista pero si tengo una buena canción romántica la hago sin ningún miedo ni pudor.

Eso quiere decir que está cerrada la posibilidad de que La Ley vuelva como grupo.

No. Lo que acabó fue la relación con mis excompañeros. Hubo fisuras irreparables, pero La Ley no acabó. Dejo abierta la posibilidad de que más adelante pueda volver a la banda con otros compañeros. Todo depende de lo que sienta y de encontrar el momento.

¿Qué opinión tienes de los nuevos estilos musicales que se imponen en el gusto popular?

No me fascinan pero los respeto, es el sonido de la generación actual. Solo siento que hay una diferencia conceptual de la música de hoy con la anterior. Antes se requería que el intérprete tuviera un nivel vocal, supiera cantar, hoy en día ese no es un requerimiento, sino más bien tener millones de seguidores en redes sociales. Para los de antes que siguen dando pasos en la música como yo, lo más importante es no ceder al reggaeton, mantenerse fiel con lo que uno hace y no tratar de adaptarse a un sonido nuevo para tener relevancia radial porque eso es pan para hoy y hambre para mañana.

Respecto a tu faceta de actor, ¿qué tomas en cuenta para aceptar algún proyecto?

Los nervios. Ahora me alisto para el personaje de Jesucristo en el musical mexicano Jesucristo Super Star que se estrena en julio. Cuando me ofrecieron el personaje me vino como un nervio en el estómago, esa fue una señal de que lo tengo que hacer. Un artista crece cuando se desafía y sale de su zona de confort.

¿Qué recuerdos guardas de la cinta La mujer de mi hermano en la que compartiste créditos con Christian Meier?

Hice grandes amigos en esa película. Meier es uno de ellos. Espero hacer más cine. ❖