Itatí Cantoral 'revive' a 'Soraya Montenegro' y causa furor en una boda [VIDEO]

Itatí Cantoral ha hecho reír a miles de usuarios en Twitter con la nueva imitación que hizo de 'Soraya Montenegro', personaje icónico de la telenovela "María, la del barrio", en una boda a la que asistió. La actriz "revivió" la escena de "maldita lisiada" y sorprendió a más de uno en la fiesta.

El video de este curioso momento fue compartido en la red social y rápidamente se viralizó en otras plataformas de internet. La actriz mexicana Itatí Cantoral interpretó a 'Soraya Montenegro' a mediados de 1995, y ahora lo volvió a realizar por simple placer para los fans que se encontró en la fiesta de una boda.

Itatí Cantoral fue invitada a una boda cerca al Lago de Chapala, en Guadalajara, México, en este evento se encontró con varias seguidores, quienes le pidieron que hiciera una parodia de la popular escena "maldita lisiada" que todos conocen, ella accedió y el resultado emocionó a los presentes.

En el video de Twitter se ve a la actriz de 'Soraya Montenegro' sentada mirando a la cámara, mientras una joven la graba diciendo "tú qué haces besando a la lisiada". Al final de la interpretación se carcajea frente a las chicas y no deja de disfrutar su bebida.

Esta no es la primer vez que Itatí Cantoral "revive" al recordado personaje de la telenovela "María, la del barrio". Hace poco, la actriz se encontró con Fernando Colunga en una fiesta organizada por Televisa y grabaron un curioso video recreando la épica escena, en dicho momento solo faltó Thalía.

Muchos seguidores de las telenovelas mexicanas consideran que la escena de la "maldita lisiada" ya forma parte de la cultura popular de dicho país, y esto pudo, de alguna manera, confirmarse en uno de los capítulos de la exitosa serie 'Orange is the New Black', que se emite por Netflix, donde Itatí Cantoral hizo un cameo promocional.

Hasta el momento, el registro fue retuiteado más de 3 mil veces y ha recibido diversos comentarios como "icónico, parte de la cultura pop mexicana", "Itatí debería cobrar por cada vez que le piden ser Soraya Montenegro", "Yo la adoro", se leyó.

Escena completa de la 'Maldita lisiada' que arrasa en YouTube: