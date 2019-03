Justin Bieber comparte foto semidesnuda de Hailey Baldwin en la cama y remece Instagram

Justin Bieber dejó emocionados a sus seguidores de Instagram cuando publicó distintas fotografías semidesnuda de su pareja en lo que sería su habitación. En la instantánea que compartió en su perfil principal se observa a Hailey Baldwin luciendo un ceñido polo color blanco y ropa interior mientra posa echada sobre una cama y mirando de perfil. Una publicación que en solo una hora alcanzó los poco más de 940 mil 'me gusta'.

Mientras que en su Instagram Stories, la ex pareja de Selena Gomez publicó otra foto mucho más atrevida y que deja aún más al descubierto a la joven modelo estadounidense, pues se trata de una instantánea donde la novia del intérprete de "Never say never" derrocha toda su sensualidad al realizar una pose sexy en la cama, mientras está usando su dispositivo móvil.

Aunque hace unas semanas se rumoreaba que Justin Biber y Hailey Baldwin estaban pasando por una crisis matrimonial debido a la filtración de unos mensajes entre el cantante canadiense y Selena Gomez, a quien no habría olvidado pese a estar casado, tal parece que el joven artista y la modelo estadounidense están firmes con su relación.

Justin Bieber comparte foto de su novia en Instagram

Justin Bieber: La foto que compartió en su Instagram Sotries

Justin Bieber recibe mensajes en Instagram tras compartir foto de Hailey Baldwin

Justin Bieber y Hailey Baldwin fueron captados en la playa

Justin Bieber y los supuestos mensajes de Selena Gomez