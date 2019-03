Josimar Farfán lanzará su propio reality en Youtube

Después de una exitosa gira internacional por Colombia y Puerto Rico, el cantante Josimar Fidel continúa sumando éxitos a su carrera artística. A través de sus redes sociales, el salsero reveló que este domingo lanzará oficialmente su canal de Youtube, que ya cuenta con casi 400 mil suscriptores y plataforma mediante el cual presentará su serie reality ‘Josimar, el protagonista’.

“Me siento agradecido con Dios por todas las oportunidades que se me están presentando en la vida. Poco a poco se están haciendo mis sueños realidad y tener mi propio reality era uno de ellos. Quiero estar cada vez más cerca del público, que me conozcan y compartir detalles de mi vida”, precisó Josimar, quien es el primer salsero peruano que estrenará su reality show y se mostrará en diversas facetas en su plataforma digital, donde sus seguidores podrán ver las distintas actividades diarias del sonero.

“Mediante mi canal no solo me verán cantar, los videoclips, sino también me verán en mi faceta de padre, esposo, cantante y empresario. Muchos de mis seguidores solo me ven delante del escenario, pero hay muchas personas que desean saber más de mi y eso es lo que verán por mi canal”, acotó.

Asimismo, el salsero Josimar Farfán adelantó detalles de lo que será su primera edición, donde se caracteriza de un hombre vagabundo y recorrerá las calles del emporio comercial de Gamarra, donde aprovechó para interpretar su tema ‘Pienso en ti’.

“Realizar la primera edición ha sido una experiencia maravillosa, porque me tocó caracterizarme de un vagabundo y llamar la atención en la gente, quien se asombraban por el personaje. La primera edición está muy divertida y se vienen más ediciones, que se irán presentando una vez al mes. Me gustaría hacer ediciones más seguidas, pero por temas de las presentaciones y viajes al exterior no se puede”, remarcó.

Josimar y su Yambú en Youtube