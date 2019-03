YouTube viral: 'Rawvana' admite comer carne tras ser captada ingiriendo pescado [VIDEO]

La reconocida youtuber crudovegana 'Rawvana' admitió haberle mentido a todos sus fans sobre su estilo de vida. La influencer de YouTube y escritora de libros sobre recetas veganas fue captada por la cámara de su amiga 'Pautips' y expuesta de manera casual en Instagram mientras comía pescado en Indonesia.

"Entiendo que esta alimentación ha sido todo para mí, pero quiero estar sana, me quiero sentir con energía, me abrí a la posibilidad de cambiar mi dieta" reveló 'Rawvana'.

La personalidad de YouTube tuvo que admitir su gran mentira frente a sus seguidores a través de un vídeo en la mencionada red social. 'Rawvana' pidió disculpas por la forma en la cual se enteraron.

En un extenso vídeo de aproximadamente 30 minutos explicó todo lo que sucedió desde que empezó con su vida vegana en el año 2013.

"Me duele haber sido yo la persona que los lastimó de esta manera. Hay tantas cosas que pasan en mi vida que quiero compartirles pero también necesito este espacio conmigo misma para primero poder procesarlo. Esto no ha sido fácil para mí. Tenía inflamación, gas, indigestión, diarrea... Todo lo que yo comía era alto en fibra y a mí me estaba causando daño", confesó la youtuber.

Durante las primeras semanas que ella cambió su método alimenticio, Rawvana admitió que su salud mejoró mucho, incluso transformó su vida, pues dejó su trabajo y comenzó su canal de YouTube para compartir estos beneficios.

Sin embargo, con el pasar de los años su vida cambió. Su menstruación desapareció por años. Su salud se vio muy afectada, incluso sufrió de cándida vaginal, y perdió fuerza. Después fue diagnosticada con SIBO bacteriano, haciendo que su cuerpo no pueda digerir fibras.

Finalmente para mejorar su vida tuvo que comenzar a comer huevo y pescado todos los días para recuperar la salud que había perdido. El vídeo completo se puede ver a través de este link: