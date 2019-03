Magaly Medina regresa a la TV tras intensa pelea con Milagros Leiva [VIDEO]

Se dijeron de todo y causó gran polémica en la farándula local. Milagros Leiva y Magaly Medina hicieron públicas sus diferencias por lo que amabas fueron suspendidas de sus programas (Magaly TV ‘La Firme’ y ATV Noticias Edición Matinal), pero aparentemente este castigo solo fue por un día.

La cuenta oficial de Instagram del programa de la popular ‘Urraca’ anunció la continuidad del mencionado espacio, mismo que fue suplantado por una telenovela mexicana el pasado 7 de marzo.

“¡Ella es única y original! Aquí nadie se salva... porque Magaly Medina te presenta las noticias más polémicas del mundo de la farándula. Mírala de lunes a viernes a las 9:15 p. m. en Magaly Tv La Firme por atv pe”, se puede leer en la publicación del espacio en ATV.

“Ayer en la noche no fue igual sin tu programa”, “Sí, Magaly ayer se extrañó tu programa”, “Ya estaba preocupada que no regresaras”, “Ya vuelve”, “Magaly que paso, eres la única que dice las cosas tal como son, lo cual a nadie les gusta porque no son reales, ojalá vuelvas pronto, yo te busque por YouTube y otros medios y no estaba tu programa, ojalá sigas. Desde New Jersey saludos”, fueron algunos de los mensajes que le dedicó sus seguidores en las redes sociales.

Magaly Medina tildó de ‘metiche’ a Milagros Leiva, mientras que la periodista acusó de desinterés en una denuncia de pedofilia. Esta pelea se inició desde que ambas buscaban la exclusiva por tener a Nicola Porcella y Melissa Loza.