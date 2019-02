Laura Zapata causa polémica tras difundir impactante video social

Laura Zapata causó polémica tras difundir impactante video en su perfil autorizado de Instagram. La hermana de Thalía apoyó la acción de conductor que no se dejó robar por delincuente, quien se trepó por la ventana para sustraerle sus pertenencias.

"¡Así se hace! Infelices", fue la descripción que Laura Zapata utilizó para el crudo video viral que ha dividido las opiniones en el ciberespacio.

En el material audiovisual se puede observar cuando un delincuente intenta robarle a una persona que iba al volante de un vehículo blanco. El osado hampón no le importó la interferencia de un transeúnte, quien intentó detener el accionar de este, pero la reacción del conductor sorprendió a más de uno al arrollar al ladrón contra un camión que se encontraba en la autopista.

Tras la difusión del video, las reacciones no se hicieron esperar en la sección de comentarios del Instagram de Laura Zapata.

"¡How! Está fuerte el video", "Si esto hubiera sucedido en Colombia, el conductor se hubiera quedado en deuda de por vida", "Es una buena idea, lo copiaré esto en mi muro para que frene la inseguridad", "Yo respeto lo que tú piensas, pero yo no haría justicia por mi propia mano. Y sí me han echo, me quemaron un carro y yo sabía quién era y sabes no denuncié; sin embargo esperé mi queridísimo karma y a esas personas les ha ido mal y a mí muy bien, Gracias a Dios", "Ay, está muy fuerte ! Pero no se vale que roben a lo gacho", fueron algunos textos que le dejaron a la hermana de Thalía.

Pese a que en su gran mayoría apoyaron la iniciativa del conductor, algunos usuarios de Instagram y fans de Laura Zapata reprocharon el accionar de la persona al volante del vehículo.

En pocos minutos, el video difundido por Laura Zapata superó las 7 mil reproducciones y cientos de comentarios de todo tipo.

La inseguridad en Latinoamérica se ha ido incrementando con el transcurrir de los años y la población está optando por tomar la justicia con sus propias manos, debido a que las leyes no son cumplidas al pie de la letra o simplemente algunas de ellas protegen a los delincuentes. Laura Zapata indicó que en México la inseguridad se ha visto con mayor notoriedad, es por ello que respaldó lo visto en el video.

