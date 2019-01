Mónica Cabrejos responde a críticas con sexy bikinazo en Instagram

Mónica Cabrejos viajó al norte del país para festejar sus 43 años. Desde su cuenta de Instagram contó que tomó el avión hace unas horas para celebrar su día en Tumbes junto a un compañero de aventuras. Sin embargo, las críticas sobre su edad trataron de opacar su fecha, pero ella contestó de una manera muy peculiar.

La exvedette colgó en la red social una fotografía en bikini para mostrar que se encuentra mejor que nunca física y mentalmente a sus 43 años. “43... ¿Pregunto?… A los 43 llegarán así los que critican y menosprecian a una cuarentona... ¿Podrán? Jamás... #madura”, señaló en la publicación que colgó en Instagram.

La publicación llegó a superar los 2 mil ‘Me gusta’ y cientos de comentarios en referencia a su anatomía. Mónica Cabrejos ha obtenido su figura con ejercicios y alimentación saludable, así lo hace notar en Instagram.

En sus historias de Instagram, la comunicadora social cuenta que se encuentra pasando un agradable cumpleaños disfrutando del sol, mar y arena. Además, colgó un video en que señala que “Y como empezaron con la maleta que la cirugía, que el filtro, que no has tenido hijos... un videito sin filtro, para que sigan sufriendo. La buena receta: Buena vida poca vergüenza”.

“Muy guapa Mónica eres espectacular saludos", "La edad solo son números, lo importante es cómo te sientes y si los has vivido y gozado sin saltear te ni una etapa de tu vida.. Muy linda", "Regia", "Operandose cualquiera queda regia", "Yo tengo 40, me engorde... Al verte me inspiras... Así estaré", "Que haces para mantenerte tan perfecta. Te sigo desde pequeña y te admiro mucho eres un ejemplo de mujer a seguir", son algunos de los mensajes que se leen en Instagram al ver la publicación.