Patricia Reyes y el comentario sobre Yalitza Aparicio que indignó a miles [VIDEO]

El martes 22 de enero se dio a conocer la lista de los nominados a los Premios Oscar 2019 y la película “Roma” obtuvo 10 menciones, entre ellos a ‘Mejor actriz’ por el papel de Yalitza Aparicio.

Debido a que la película Alfonso Cuarón parte como una de las grandes favoritas a quedarse con varias estatuillas doradas, los mexicanos no han parado de comentar sobre el filme y sus protagonistas.

La actriz de teatro, cine y televisión mexicana Patricia Reyes Spíndola se animó a hablar de Yalitza Aparicio, la protagonista de “Roma”, sin imaginar que iba a causar revuelo por sus declaraciones.

La veterana actriz mexicana aseguró que Yalitza Aparicio no tiene futuro como actriz debido a que ella no tiene vocación para esa carrera. Como se sabe, la joven de 25 años es una maestra de preescolar.

“Mira, yo creo que sí se va a ir a la fama muy rápido. Es guapísima, hizo muy bien su papel, pero no creo que vaya a acabar haciendo una carrera en esto”, dijo en una reciente entrevista para Ventaneando.

Patricia Reyes Spíndola, actriz de telenovelas como “La madrastra”, “La intrusa” y “Teresa”, explicó por qué no ve a Yalitza Aparicio como su futura colega. “No es su vocación, no es lo que quiere. Si (Alfonso) Cuarón la sigue jalando para trabajar, pues probablemente, pero no siento que sea su vocación. Creo que es un momento, como un flash. Y la verdad qué padre que ponga a México y a Oaxaca [en alto], ella es del mismo pueblo donde mi abuelo, de Tlaxiaco, así que a mí me da mucho orgullo que una muchacha de Tlaxiaco se abra a ese nivel”, expresó la también directora y productora de teatro, cine y televisión mexicana.

En “Roma”, la joven mixteca interpreta a ‘Cleo’, trabajadora doméstica de una casa de clase media alta en la Ciudad de México durante la década de 1970.

Yalitza Aparicio ha hecho historia al ser nominada como mejor intérprete en los premios Oscar. Es la segunda actriz mexicana en ser nominada al premio de la Academia y la primera mujer indígena en lograrlo.