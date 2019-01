Instagram: Fans de Ozuna consternados por nuevo look de cantante

Ozuna usó su cuenta de Instagram para compartir distintas fotografías de su renovado aspecto. Ahora se se luce con el cabello corto, sin esas trenza -conocidos también como dreads- que por mucho tiempo formaron parte de su look, incluso, en sus distintos videoclips.

Cantante reggaetón recibió miles de comentarios donde sus fanáticos opinan con respecto al nuevo look del intérprete de "Taki Taki". Algunos fans demostraron su apoyo incondicional al cantante y aseguraron que pese a este radical cambio igual le queda bien, incluso mucho mejor que cuando lucia con las trenzas.

"Prefiero al Ozuna con cabello largo... pero no importa", "Me encanta su nuevo look", "Te amo más con el pelo corto", "Tú cada día estás más bello", "Amo el nuevo corte de pelo", escribieron algunos usuarios de Instagram.

Mientras que otros se resistieron a creer que el popular 'Negrito de ojos claros' haya decidido cortar sus trenzas. "Hazte los dreads otra vez", "Qué hiciste con tu cabello mi negrito ojos claros", "Que feo", "No tenías que cortarte el pelo", "No. Te cortaste el cabello", "Cariño no digas que te quitaste el cabello", "Prefiero al Ozuna con cabello largo", "Noo, qué hiciste. Te cortaste el cabello, te veías mejor con trenzitas", fueron algunos de los mensajes que recibió el cantante de reggaetón.

La foto donde Ozuna se muestra en el escenario y luciendo polo negro, chaleco color amarillo fosforescente, pantalones negros y botines negros, también se convirtió en blanco de críticas y hasta de burlas.

"Pareces policía de tránsito", "¿A dónde va? Parece guardia civil", "Corran, la policía", "¿Policía de guardia o de parqueo?", escribieron algunos usuarios.

