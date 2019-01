Reviven momento en el que Sofía Vergara fue acosada por chef Gordon Ramsay

Un video difundido en Twitter ha generado gran polémica debido a los comentarios sexistas que recibió la popular actriz Sofía Vergara por parte del chef Goron Ramsay. Ambos coincidieron como invitados en la emisión del programa norteamericano The Tonight Show, en al año 2010.

En el fragmento que circula por la popular red social, se observa como la protagonista de "Modern Family" conversa con el conductor Jay Leno y el chef Ramsay sobre un sketch que realizó la actriz anteriormente. "Yo nunca grito así en la vida real", señala la modelo colombiana a lo que el cheff Goron Ramsay responde: "¿En serio? ¿Ni en el dormitorio?". El comentario del cocinero provoca un silencio incómodo por parte de la actriz a quién se le sigue tomando de punto para incómodas bromas sexuales.

Ramsay aprovechó el momento en el que presentador del show se refirió a la promesa que hizo Vergara de correr desnuda si ganaba un premio en los Emmys para hablar de sus pechos. La actriz le mencionó a Leno que no podría correr por un problemas en sus rodillas ante lo que Ramsay respondió: " te iban a noquear ( los pechos)".

Ante las burlas más que evidentes por parte del cocinero, Vergara no dudó en defenderse durante el show: "¡Pero este tipo no me respeta! ", gritó la actriz colombiana. El cocinero le respondió al instante mostrándole su parte trasera.

Sin embargo, esto no fue lo peor. Uno de los fragmentos del programa también registra el momento en el que el chef le da una palmada al muslo cercano al glúteo de la actriz. Ante ello, Sofía Vergara respondió: " No toques".

Sofia Vergara didn’t deserve to be treated like this. This is very very uncomfortable. pic.twitter.com/5xgxLLFZ8R

— Jason Bolaños (@JBinAV) 6 de enero de 2019

Cibernautas defienden a Sofía Vergara

El video ha sido difundido hace tres días y ya es casi un viral en Twitter, recibiendo diversos comentarios de apoyo a la actriz colombiana por las burlas que recibió por Goron Ramsay. Muchos usuarios, en su mayoría mujeres, critican la actitud que tuvo el cocinero Ramsay de seguir burlándose de la modelo pese a que hizo pública su incomodidad durante el show.

She straight up yelled “this guy does not respect me!” In Spanish. Her body language is more than indicative of her uncomfortableness towards his presence. — Chi (@Anomaleeh) 6 de enero de 2019