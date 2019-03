Hija de JLo y Marc Anthony baila y actúa al estilo de su madre [VIDEOS]

La hija de Jennifer Lopez y Marc Anthony dejó cautivados a los millones de seguidores de sus famosos padres pues baila, canta y actúa al estilo de su madre. Muy orgulla la Diva de Bronx colgó un video de Emme Anthony participando en el nuevo videoclip de la cantante: “Limitless”, y en otro cantando junto a las hijas de Alex Rodriguez.

En el video se ve a la niña de 10 años tratando de subir una montaña grande aunque el viento así como la naturaleza dificultan su destreza. Sin embargo, ambas logran llegar a la cima con su fortaleza.

En las imágenes se aprecian a Jennifer Lopez hacer una exigente coreografía mientras que su hija actúa en algunas escenas. La famosa parece de lo más extravagante con trajes sastre rojos, bailando así como brincando mientras varias bailarinas siguen sus movimientos.

"Dije no por mucho tiempo y luego, cuando finalmente dije que sí, le expliqué, ‘Bebé, ¿estás segura? No puedes, a la mitad, decir que estás cansadas. Tenemos que hacerlo'", le explicó a Jimmy Fallon en The Tonight Show. "Debo decirte que ella lo hizo increíble, estuve muy orgullosa. Olvidé que estaba dirigiendo mi primer video, todo fue sobre ella. Ella fue el centro de todo", dijo sobre la participación de su hija en el videoclip.

Pero Emme ha demostrado ser muy talentosa no sólo para la actuación y el baile, sino también para el canto. Hace unos días la expareja de Marc Anthony colgó un clip en Instagram de la niña de 10 años cantando.

En el video se ve a Emme, sentada en una silla junto a las dos hijas de Alex RodrIguez, Natasha, de 14 y Ella, de 10. Con un ukulele en la mano, Natasha se encargó del acompañamiento musical mientras las tres chicas cantaban Can't Help Falling in Love al unísono.



Videoclip “Limitless”