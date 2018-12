Amigo narra los últimos momentos de Juan Gabriel [VIDEO]

Mucho se habla del cantante Juan Gabriel pese a estar muerto y es que las confesiones del exmáganer Joaquín Muñoz han dejado en vilo a millones de fans del Divo de Juárez; sin embargo, un nuevo testigo y amigo muy cercano sale hablar por primera vez para las cámaras del programa “Suelta la sopa” de Telemundo y narra algunos episodios de la estrella mexicana.

Efraín Martínez fue el hombre que descubrió el cuerpo sin vida de Juan Gabriel y confiesa todo lo que sabe sobre la muerte y el supuesto regreso del intérprete de “Querida”.

El amigo de Juan Gabriel confirmó que estaban juntos en Santa Mónica, California, el día de la muerte del artista mexicano y que lo sucedido allí es algo que sólo él puede narrar. "Yo lo vi. Soy el único que sabe", dijo para Telemundo.

Respecto a los últimos instantes de Juan Gabriel, Efraín Martínez refirió que "es un tema delicado que nunca he hablado con nadie. Es algo mío" y dijo que tras el colapso del cantante, pidió auxilio a quienes estaban con ellos en la residencia. “"Ni me acuerdo a quién le grité primero", agregó, antes de decir que él no fue quien dio el alerta al 911.

Por otro lado, habló del supuesto regreso de Juan Gabriel al espectáculo, quien según su exmáneger Joaquín Muñoz habría fingido su muerte, Isaac Efraín Martínez indica que él está seguro de que el artista no está vivo. "Yo creo que la gente quiere creer eso", dijo. "Hay que aceptar las cosas pues como son y creo que son mentiras esto que anda circulando", comentó.

Periodista habla



El periodista Jorge Carbajal aseguró que es uno de los hombres de confianza de Juan Gabriel. Este relató el encuentro que tuvo con el Divo de Juárez, quien estaría huyendo de algo o alguien, según dio a entender el hombre de prensa. La figura de televisión sostuvo que para el sismo que azotó México, él recibió un llamado para poder llevar víveres de primera necesidad al cantante, quien se habría refugiado en el estado de Morelos.