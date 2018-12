Laura Spoya presenta a su hermano y en Instagram le dicen “cuñada”

Laura Spoya pasará Navidad en México, lugar donde vive con su esposo Brian Rullan desde hace unos años, por lo que su familia decidió viajar para allá. Desde su cuenta de Instagram, la ex Miss Perú Universo colgó una fotografía junto su hermano menor y sus seguidores quedaron admirados por el gran parecido de ambos.

Es la primera vez, que la modelo peruana comparte una imagen junto a su hermano José spoya, quien tiene 17 años según cuenta la modelo, por lo que sorprendió mucho más.

“Mi mejor regalo de navidad siempre será mi familia. ¿Puedes dejar de crecer @jmspoya?. Mi “pequeño” hermanito tiene 17 años y me lleva 100 cabezas, y digamos que yo soy bastante alta. A su lado parezco un minion jaja”, comentó Laura Spoya junto a la publicación que colgó en Instagram.

Los seguidores quedaron encantados con la foto. Algunas fans de Laura Spoya bromeaban con la edad del muchacho y le decían cuñada. “Ya entraron a ver el perfil del hermano... Dios está churrísimo", "Cuñada", "Qué guapa mi cuñada", "Lindos los dos", "Si no miro no es ilegal, si no miro no es ilegal jajaja", "Guapos los dos”, “Mi nueva cuñada”, son algunos de los mensajes que se aprecian en Instagram al ver la foto de Laura con José.

Mediante sus historias de Instagram la exreina de belleza también colgó algunos videos junto a José Spoya donde se les ve disfrutar de un día de playa. Por su parte, el joven de 17 algos compartió un par de imágenes en Instagram junto a su hermana desde las playas de la Bahía Puerto Marqués, Acapulco, México.

Spoya cuenta en Instagram su día a día



La mamá de Laura también llegó a México

Laura Spoya contó que su mamá también llegó a Acapulco y se quedará hasta el parto de su primera hija. “Soy muy feliz porque ya llegó mi mami a quedarse conmigo hasta que sea abuela. ¿Se nota que estoy feliz con mi cara de hámster flotando en mi llanta? Obvien mi pie de Gollum por favor jajajaja”, comentó en otra publicación.