Francisca Aronsson: “Me encantaría actuar afuera”

Francisca Aronsson Grande, a sus 12 años, es un rostro conocido en el mundo de la actuación. Puede darse el lujo de haber irrumpido con buen pie en el teatro, la televisión y en el cine, donde ayer acaba de filmar la que será su sexta película, nada menos. Además, ya es toda una ‘influencer’ y acaba de convertirse en imagen del último lanzamiento de Agatha Ruiz de la Prada Perfumes.

“He tenido un súper año, en este 2018 que ya se va. Grabé la telenovela ‘Te volveré a encontrar’, de ProTV y América Televisión, hice dos obras de teatro: Billy Elliot, el musical y Luciana y su sombra y se estrenó Margarita 2 (estreno, 24 de enero 2019), además de filmar Hotel Paraíso y ahora mismo Yuraq (estreno, noviembre 2019)”, cuenta la adolescente, en su último día de rodaje en una casa de Cieneguilla.

Yuraq es un thriller ópera prima de Pierre Taisne, director francés que vive en Nueva York y responsable de proyectos visuales, que incluye series web, cortometrajes y ahora Yuraq, su primer largometraje. “Trata sobre los ‘pishtacos’ que secuestraban turistas... No puedo contar mucho, pero seré Gabriela, una muchacha desesperada por huir”, cuenta Francisca, quien hoy parte de vacaciones a Suecia (donde vive su familia paterna) para pasar las fiestas de fin de año.

“Y luego iré a Madrid, donde estudiaré danza y actuación. Me gusta prepararme siempre, eso me hace sentir segura cada vez que me llaman a un casting. No me gusta la gente que me dice que esta acá (en el mundo de la actuación) porque le gusta salir en la televisión, solo eso. Yo les digo: ‘Ah, no. Vamos a hablar claro. Si estás acá, prepárate, estudia. Quién sabe, a lo mejor esta puede ser tu carrera’”.

Francisca señala que ella sí tiene claro que la actuación es ya parte de su vida y su futuro. “Soy feliz actuando. Me encanta lo que hago, disfruto. Me ha permitido conocer mucha gente, la paso bien... Aún me asombra escucharme decir que ya tengo !seis películas!”.

En lo personal, se define curiosa y coqueta. “Me gustar estar de vestido y zapatos, cuando asisto a una alfombra roja, me gusta ir de gala. Pero en casa o de paseo soy de jean y un polo. Me gusta mucho montar bicicleta y leer”.

-¿Te interesa cruzar las fronteras o te da temor?

No me da temor. Me encantaría actuar afuera. Sería una buena experiencia porque imagino que el modo de trabajar debe ser algo distinto.

¿Y te consideras una mini-influencer?

(Ríe)... Creo que sí (ríe de nuevo). Estoy asombrada porque este año muchas marcas me han buscado, me han pasado muchas cosas buenas. Ahora me siento feliz de ser imagen de ‘Gotas de Color: Happy Smile’ de Agatha Ruiz de la Prada Perfumes. Es una edición limitada y a mí me encantan los perfumes. ❧