"Taki Taki" entre las 10 peores canciones del 2018, según la revista TIME

Al parecer a no muchos le gustó el tema. Sin duda alguna, este 2018 ha sido el año de las colaboraciones internacionales siendo una de las más celebradas la compuesta por DJ Snake, Ozuna, Cardi B y Selena Gomez que tuvo como resultado el tema "Taki Taki".

Si bien la canción ha sido un éxito en el mercado musical, para los expertos en la industria no ha sido del todo así. De acuerdo con la última lista compartida por la revista TIME, el popular "Taki Taki" se encuentra entre las 10 peores canciones del 2018.

Para la revista TIME, "Taki Taki" tiene un nivel de producción complicado, ya que no le da el protagonista respectivo a cada uno de los artistas. "Sus voces se pierden en la mezcla. Parece que la canción complace a cuatro grupos de fans diferentes y, en el proceso, apaga la chispa que da cada artista al tema".

El audio del tema fue lanzado a finales de septiembre, lo cual generó gran expectativa entre los seguidores de los artistas DJ Snake, Ozuna, Cardi B y Selena Gomez. Además, cada uno en sus cuentas de Instagram compartió pequeños adelantos, entre fotos y videos de lo que sería el videoclip.



Pero la lista de la revista TIME no solo incluye el popular tema, sino también a producciones de cantantes consagrados como Eminem, Kanye West, Zayn, Justin Timberlake, Cardi B e incluso al polémico Tekashi 6ix9ine.

Las peores canciones del 2018

1. Post Malone, “Psycho (feat. Ty Dolla $ign)”

2. 6ix9ine, “FEFE (feat. Nicki Minaj & Murda Beatz)”

3. Bella Thorne, “B*TCH I’M BELLA THORNE”

4. Justin Timberlake, “The Hard Stuff”

5. Maroon 5, “Girls Like You (feat. Cardi B)”

6. Zayn, “Let Me”

7. DJ Snake, “Taki Taki (with Selena Gomez, Ozuna & Cardi B)”

8. Kanye West and Lil Pump, “I Love It”

9. Greta Van Fleet, “Lover, Leaver”

10. Eminem, “Fall”