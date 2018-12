Angie Arizaga responde a Nicola Porcella por broma de mal gusto [VIDEO]

Pese a que Angie Arizaga y Nicola Porcella aseguraron que ya no querían hablar más de lo que fue su relación, la polémica sigue acompañando a los participantes de ‘Esto es Guerra’.

Luego que Angie Arizaga contara que tiró el anillo de compromiso que le dio Nicola Porcella, el popular ‘capitán histórico de EEG’ se pronunció en 'Estás en todas', programa donde comparte la conducción con Sheyla Rojas y ‘Choca’ Mandros.

Nicola Porcella se mostró afectado por las declaraciones de Angie Arizaga en ‘En boca de todos’ y terminó dando un largo discurso con la voz entrecortada.



"Yo a Angie (Arizaga) le deseo lo mejor esté con quien esté, salga con quien salga, la verdad que yo con Angie terminé hace mucho tiempo, su vida privada o lo que ella haga a mí no me incumbe", así inició su descargo.

Si bien quiso mostrarse tranquilo, Nicola Porcella confesó que le incomodó al enterarse que Angie Arizaga tiró el anillo de compromiso que le obsequió cuando eran pareja.



"Sí me llegaron unas cosas porque no estaba viendo la tele. Me molestó que diga que el anillo que yo le había regalado, lo tiró. Ya es cosa de ella porque yo personalmente no haría eso con el regalo de una expareja mía, pero bueno lo único que le deseo es que llegue a encontrar la felicidad que no pudo encontrar conmigo", expresó el joven visiblemente afectado.



Finalmente, Porcella señaló que la popular ‘negrita’ solo es parte de su pasado sentimental: "Para mí el tema Angie Arizaga está cerrado y zanjado. Ella ya no es parte de mi vida y nunca más será parte de mí", indicó.

Angie Arizaga responde a Nicola Porcella

La participante de ‘Esto es Guerra’ aclaró que todo se trató de una broma y que en el programa donde dijo que había botado el anillo de compromiso no se escuchó cuando ella dijo que sí conserva la joya que le regaló su expareja.



“Ay, solamente fue una broma, creo que no escucharon cuando dije ‘no, tiré el anillo y me lo quedé’, pero es un recuerdo ¿Cómo voy a hacer eso?, simplemente fue una broma y creo que lo tomaron a mal”, dijo Angie en relación a la reacción de Nicola Porcella.



“Yo, la relación que tuve, la guardo con mucho cariño y si simplemente hice una broma y no le gustó, discúlpame, pero la verdad no le veo nada grave, no era para tanto”, añadió.