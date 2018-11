Michelle Soifer arremete contra Rosángela Espinoza y la tilda de 'interesada'

Michelle Soifer no se quedó callada y defendió con 'uñas y dientes' a su pareja Kevin Blow. La participante de 'Esto es Guerra' respondió tras los comentarios del jurado de 'El artista del año' Santi Lesmes, quien le sugirió al dominicano que vaya buscando trabajo, esto luego de haber quedado fuera del reality de America TV.

"No se quedó sin trabajo, dentro de poco vamos a lanzar nuestro propio negocio. Sería fabuloso que lo contrate (como chofer), pero primero que se compre su carro para poder contratarlo. Me da un poco de pena porque siento que me subestiman o piensan que soy tan 'lorna' para estar con un hombre que me va a vivir",expresó Michelle Soifer con referencia al comentario de Santi Lesmes.

Además, la 'guerrera' adujo que no ha nacido para resolver la vida de nadie, menos la de su actual pareja.

"Esas cosas no se deberían ni cuestionar, no estamos para resolver la vida a nadie. Hemos logrado ahorrar una buena cantidad de dinero para poner nuestro negocio propio", señaló.

En otro momento, Michelle Soifer 'cuadró' a la Rosángela Espinoza, luego que indicara que la cantante no se podría casar con Kevin Blow, porque sigue legalmente unida con Paul Fernández, ciudadano norteamericano.

"El divorcio se lo he dejado a mis abogados porque estoy enfocada en mis negocios. Para (Rosángela) es fácil criticar, pero ojalá que le pidan la mano porque no la veo una formalidad por parte de su novio (Víctor Hugo)", manifestó.

Como si esto fuera poco, la 'Sol' de Esto es Guerra arremetió contra Rosángela Espinoza aduciendo que es una chica 'interesada'

"Ojalá que la piense bien porque una vez que se case no se va a poder librar. ¿Si veo que ha cambiado ahora que está enamorada? Se ha enamorado de los carros de su novio. Ella ve diferente carrito, le brillan los ojos y se emociona", acotó.

