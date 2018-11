Beto Ortiz se enfrenta a abogado del estudiante del exclusivo colegio Markhan [VIDEO]

‘Beto a saber’ es el único programa que le ha dado cabida a la denuncia que hizo una madre estadounidense en contra de un estudiante del exclusivo colegio Markhan, ubicado en el distrito de Miraflores. Según la mujer, el joven de 17 años abusó sexualmente de su menor hija la noche del pasado 13 de julio.

Después de que el miércoles se diera a conocer que el Ministerio Público archivó la denuncia que hizo la madre de la adolescente M.S., el periodista Beto Ortiz tuvo en su programa a Miguel Ávalos, abogado del estudiante del exclusivo colegio Markhan que fue señalado como el responsable de dañar a la extranjera.

Si bien Beto Ortiz tuvo la intención de mostrar las dos caras de la moneda del caso, el periodista no pudo ocultar su fastidio por la falta de contundencia de la defensa.

Debido a que el especialista no pudo decirle cuál es la droga que dura ocho horas para hacer efecto y que se supone que habría consumido la joven, el comunicador de ATV expresó: “Tendrán que probar cuál es esa droga que dura ocho horas y que hasta ahora no me dice cuál es”.

“El tiempo de investigación ha sido suficiente, Beto, ha sido razonado. El imputado es un adolescente que goza de todo los derechos”, señaló Miguel Ávalos sobre su cliente que aún no cumple la mayoría de edad.

Segundos después Beto Ortiz dejó entrever que en los próximos meses revelará la identidad del joven. “Es un adolescente que en febrero cumple 18 años y que todos sabemos quién es. Solamente estamos esperando que cumpla 18 para decir: ‘este es el violador’”, expresó.

“La verdad es que es absolutamente injusto someter a una joven a esta humillación pública, a esta doble agresión, hacerla venir desde los Estados Unidos a implorar justicia mientras el manganzón está en su casa cubierto por la mamacita, el papacito, el colegio y usted. Todos son cómplices de un presunto violador”, añadió un Beto indignado.

“Beto, Beto”, expresó el abogado con el fin de que le permitan hablar. “Lamentablemente el tiempo se nos ha acabado, gracias”, respondió el conductor de ‘Beto a saber’.

Revive la entrevista completa de Beto Ortiz a abogado