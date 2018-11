Niurka aseguró que William Levy mantuvo sexo con productora de Televisa a cambio de protagónico [VIDEOS]

¡Polémica! Una vez más, Niurka Marcos está envuelta en un escándalo después de asegurar que el actor William Levy consiguió un papel protagónico en una telenovela en Televisa tras mantener un romance con la productora Carla Estrada. La polémica se originó cuando Juan Osorio tildó a Levy de “malagradecido” por renegar de los melodramas ahora que cuenta con un lugar en Hollywood.

“Él escalón de triunfo de William fue las telenovelas, y ahora no las acepta. Es un malagradecido”, señaló el productor Juan Osorio sobre el cubano, quien triunfa en Hollywood, no pasó ni 24 horas y Levy se refirió sobre el mexicano a través de Twitter: “Es increíble cuando las personas en la industria están tan desesperadas por que los tomen en cuenta que son capaces de pisotear a quien sea pensando que esto los hará más grandes”.

Estas declaraciones hicieron que la expareja de Juan Osorio y actriz, Niurka Marcos, arremetiera contra el cubano. “Te metiste con el padre de mi hijo (…) la única que puede decirle cualquier cosa soy yo. Tú no puedes ¡te rompo tu ma...! ¿entendiste?”, comentó para el programa ‘Un Nuevo Día’.

"Así empezaste y luego conociste a Carla Estrada y tuviste un romance con ella y ella te llevó para Televisa, así llegaste, eso es escándalo. No hace falta que sea actor porque está tan lindo que me lo co...", señaló la vedette para Telemundo.

Finalmente, Niurka Marcos comentó que el actor consiguió el papel por su rostro bonito y que no tiene nada en el cerebro. “A personas como tú, sin talento. Que entraron sus recursos físicos”, agregó.

Respuesta de productora de Televisa

Carla Estrada desmintió haber tenido un romance con William Levy y dijo que le dolían las declaraciones de Niurka Marcos. "Me duele, me da tristeza que una mujer que realmente no creo que tenga ninguna autoridad moral, ni somos grandes amigas ni conoce realmente mi trayectoria ni mi persona como para que se exprese así de mí, pero bueno finalmente cada quién, me da mucha tristeza, es una mujer que yo respeto y definitivamente no creo que tenga motivos para hablar así de mí", comentó.