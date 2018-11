Juliana Oxenford se enfurece con usuario de Twitter que le creó cruel meme [FOTO]

Juliana Oxenford, conductora de '90 Central', ha dado distintos puntos de vista con respecto a la situación de Keiko Fujimori, a quien el Juez Richard Concepción Carhuancho dictó 36 meses de prisión preventiva por presuntamente liderar una organización criminal en el seno del partido político que lidera. Sus opiniones dadas tanta en el programa de latina como en Twitter, al parecer, no fue bien recibido por algunos usuarios de la citada red social.

Esto habría sido motivo para que uno de ellos, al parecer fiel seguidor de la lideresa del partido Fuerza Popular, tenga la oportunidad de crear un terrible meme en la que hace referencia a la contextura corporal de la periodista. Una imagen donde se observa a una mujer demasiado flaca sentada sobre un sofá y, además, lleva la frase: "Juliana Oxenford tu odio a Keiko te está dejando seca".

Publicación que incomodó a la figura de Latina y que respondió con potente mensaje dirigido con nombre y apellido a esa persona que intentó burlarse de ella. "Sigue Felipe. Esto no solo es gracioso sino que demuestra tu nivel de ignorancia. En todo caso, me preocuparía si se me secara el cerebro como a ti", escribió la periodista Juliana Oxenford, quien recibió el respaldo de sus fieles seguidores de Twitter.

"No te gastes en responder. Así es, hay gente que se alucina valiente por este medio, pero si están frente a ti, seguro se orinan de miedo. Ignóralo, es mejor", "¿Es en serio? No puedo creer que exista gente tan pero tan ignorante u desocupada para tuitear así", fueron algunos de los comentarios que recibió la conductora del noticiero '90 Centra' de Latina.

No hay duda que la periodista cada día gana más admiradores en sus redes sociales, así como algunos detractores, pero que para ella no le es importante al momento de dar sus puntos de vista en el ámbito político.

Respuesta de Juliana Oxenford a usuario que le creó cruel meme en Twitter