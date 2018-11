Beto Ortiz responde a sus críticos en Twitter tras su silencio sobre Alan García

Después de que el Ministerio de Relaciones Exteriores anunciara que Alan García pidió asilo diplomático en la embajada de Uruguay tras su impedimento de salida por 18 meses del Perú, en Twitter miles de personas se pronunciaron al respecto sobre el escandaloso tema y se percataron que Beto Ortiz no informó a detalle sobre la situación por lo que le cuestionaron en la popular red social.

Ante la avalancha de mensajes contra el periodista de ATV, él decidió contestar un par de mensaje y aseguró que este lunes hablará con respecto al tema en su programa “Beto a saber”.

“¿Qué pasó no veo crítica respecto a la rata gorda de García?, ¿qué pasó? " se te encogieron las boloñas"”, le escribió una usuario a Beto Ortiz tras no pronunciarse sobre Alan García. El periodista le respondió: “Tienes razón. A partir de ahora me apresuraré a tuitear cada vez que un tuitero de 27 seguidores me lo exija”.

Otra usuario le manifestó: “Último minuto, el Beto no quiere informar con detalle la cobardía de su tío Alan García”. A lo que Beto Ortiz le contestó: “Domingo, día del pueblo, no atendemos Lima ni provincias. Sintonízanos mañana a las 10 pm por @atvpe”.

Audiencia sábado 17 de noviembre



El fiscal José Domingo Pérez defendió el pedido de impedimento de salida del país contra Alan García como parte de la investigación de la licitación de la línea 1 del metro de Lima (tramos 1 y 2) a Odebrecht.

"No es el Ministerio Público quien viene formulando juicios sin evidencias. Por el contrario, hemos dado cuenta en la presentación de nuestro requerimiento de que ahora sí se le va a investigar como corresponde al ciudadano Alan García por haber recibido dinero de la empresa Odebrecht", señaló en la audiencia.

El fiscal señaló que la empresa, al momento de entregar la documentación, detalló una operación "estructurada, construida o confeccionada" a través de contratos de prestación de servicios del 5 de abril del 2012 (conferencia) y recibo del 24 de mayo del 2012.