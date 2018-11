Yanet García enciende Instagram con atrevido video en ropa interior desde su habitación [VIDEO]

Yanet García es una de las chicas más populares de México por ser la ‘Chica del clima’, apelativo que se ganó por dar el pronóstico del tiempo en el programa ‘Hoy’ de Televisa, pero eso no es todo, sino que en Instagram cuenta con 8 millones de seguidores por su sensuales fotografías y videos; y este viernes no fue la excepción.

Desde Instagram, Yanet García subió un video desde la comodidad de su hogar. El clip que fue compartió hace unas horas y lleva más de 81 mil ‘Me gusta’. En las imágenes se aprecia a la modelo mexicana grabar un video con su celular mientras muestra sus atributos naturales al público.

Los fans de la joven de 28 años se mostraron cautivados con el video de Instagram por lo que no dejaron de comentar. Algunos dejaron mensajes haciendo referencia a la belleza mexicana y otros escribieron mensajes muy subidos de tonos. Sin embargo, a Yanet García no le molesta y no hace caso, pues mantiene cada comentario en Instagram.

Competencia



Hace unos días, a Yanet García le salió competencia de quién es la ‘Chica del clima’ de México. Y es que Pamela Longoria, quien es una presentadora que da el pronóstico del tiempo en un canal de Monterrey, criticó el trabajo de García en televisión, afirmando que no tiene la preparación adecuada y solo muestra su derriere.

"Antes de empezar a dar el pronóstico debes estar bien informada. Yo estoy asesorada por un meteorólogo se llama Abimael Salas, es de los mejores de México, es súper acertado. Estoy coordinada con él y es por eso que me siento segura al dar la información, no es ninguna improvisación", comentó Pamela Longoria durante una entrevista vía Facebook.