Latin Grammy 2018: Thalía paralizó el evento con traje y dedicó a fans singular tema

La ceremonia de premiación más importante de América Latina, los Latin Grammy (o Grammy Latino) se celebrará la noche de este jueves 15 de noviembre en en el MGM Grand Garden Arena, de Las Vegas (Estados Unidos). Una de las invitadas más esperadas, Thalía, llegó a la gala con un traje que robó más de una mirada.

En su arribo al MGM Grand Garden Arena, de Las Vegas (Estados Unidos), Thalía no solo impactó a los presentes con el vestuario que decidió utilizar, sino también optó por recordar aquella canción que la llevó a la popularidad hace unos meses atrás, nos referimos al "¿Están ahí?", 'tema' que se volvió famoso en Instagram.

La intérprete de "No me acuerdo" llegó luciendo totalmente de negro y con un moño que recogía su larga cabellera. Lo que más resaltó fue el traje que decidió utilizar, ya que esta vez optó por no vestir un vestido convencional, sino un traje corto entero que le llegaba más arriba de la rodilla. Una larga cola y unos pendientes cerraron su look completo.



"Estoy emocionada. Quiero saludar a todos los que nos ven en este momento. Realmente se siente el calor humano aquí, ustedes no saben cómo es esto, es increíble", comentó Thalía a su llegada a la alfombra roja.



Para sorpresa de muchos, la mexicana realizó un pequeño baile de su ya popular "¿Están ahí?", canción que nació en una transmisión de Instagram y que logró popularidad rápidamente.

Estos premios populares de la música en español son entregados por la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación en reconocimiento a la excelencia de cada artista.