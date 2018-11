Barbara Mori asombra en los Premios Fénix con impresionante look a su 40 años [FOTOS]

Barbara Mori alcanzó fama mundial con su participación en la telenovela 'Rubí', papel que la catapultó a la fama gracias a su gran interpretación e increíble sensualidad, y pese a que ya pasaron varios años desde la icónica telenovela, la actriz se mantiene más sexy que nunca, y así lo demostró al lucir radiante a sus 40 años en la alfombra roja de los Premios Fénix.

Bárbara conquistó la alfombra roja de la premiación desde su aparición, ya que acaparó la atención de todas las cámaras con un sensual look y ceñido vestido azul, el cual dejaba al descubierto parte de su espalda. La actriz regaló más de una sonrisa a la cámara y desfiló frente a todos con mucha sensualidad.

Como era de esperarse, la figura de México dio una lección de moda y belleza con su vestido azul Francia de terciopelo, por ello no dudó en compartir la captura en Instagram con un emotivo mensaje: “Premios Fénix. Gracias Benito Santos por mi vestido”, escribió.

Habló de Sergio Mayer

La actriz, quien no acostumbra a dar declaraciones a la prensa, decidió dedicar unas palabras sin hablar sobre temas de su vida privada; sin embargo, la prensa no dudó en preguntarle sobre su hijo y la modelo solo agradeció por poder trabajar junto a él: Me apoyó en el evento como siempre y lo hizo muy bien....", comentó.

Como se recuerda, la actriz de 'Rubí' llamó la atención de la prensa al posar junto a la nueva novia de su hijo para las redes sociales, por ello no logró escapar a la interrogante respecto a cómo va la relación: “Yo quiero que sea feliz, le encanta”, dijo la hermosa uruguaya de forma puntual.