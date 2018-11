Jugador de Alianza Lima cortejó a hija de Leao Butrón y así reaccionó el arquero [VIDEO]

El arquero de Alianza Lima, Leao Butrón, tiene varios motivos para sonreír. Además de haber ganado el clásico peruano el último sábado, el futbolista peruano está feliz porque tiene una linda familia, integrado por él, su esposa y sus dos hijas (Daniela y Antonella).

En una reciente entrevista con Jesús Alzamora vía Youtube, Leao Butrón aseguró que es celoso con su esposa, pero no tanto con sus hijas. También dio a entender que a su hija mayor le ha explicado cómo son los futbolistas con las mujeres.

“Yo soy celoso y bastante con mi esposa. Con mis hijas es diferente. Con mi hija de 22 años (Daniela Butrón), le he tratado de decir cómo es el tema. Le he dicho: ‘Yo no voy a decidir por ti, pero así es el tema acá en el fútbol’”, dijo el guardameta para el programa virtual ‘La Banca’.

Butrón, el mejor jugador del último campeonato de fútbol peruano, reveló que el año pasado un futbolista del cuadro íntimo tuvo la valentía de hablar con él. En dicho encuentro, el joven aliancista le pidió permiso al arquero para cortejar a su hija Daniela, ahora de 22 años.

“Muchos futbolistas le escriben, yo lo sé, yo lo sé (...) pero ya es un tema que ella decide (...) el año pasado que me gustó, vino un jugador que ahora tiene enamorada me dijo: ‘Leao, tengo que hablar contigo’. Yo no me imaginaba de qué era, pensé que era algo de Alianza, porque estábamos entrando a vestuarios. Me dijo: ‘no lo quiero que lo tomes a mal, pero yo estoy conversando con tu hija, yo le he escrito, ella también me ha escrito. Somos amigos, quiero ir al cine un par de veces con ella’”, reveló Leao Butrón a Jesús Alzamora.

La respuesta de Butrón, después de ‘la cachetada’ (risas), fue: ‘Mira compadre, yo no tengo problemas, es su decisión de ella”. “Lógicamente te pido respeto, como te lo pediría cualquier padre”, añadió el guardameta.

Daniela Butrón estudia Comunicaciones en España, es fanática de Lionel Messi y el Barcelona y se califica como “enamorada de Alianza”.

Leao Butrón en la política

Leao Butrón, de 41 años, no descarta incursionar en la política. Para muchos usuarios, el arquero de Alianza Lima es un fujimorista, pero él lo ha negado. Señala que reconoce las cosas buenas que hizo Alberto Fujimori en sus gobiernos, pero también deslinda con sus malos actos.

Acá puedes ver la entrevista completa a Leao Butrón