El Ken Humano se quitó 4 costillas y el resultado causó conmoción entre sus fans [FOTOS]

El Ken Humano continúa llamando la atención de todos sus seguidores, debido a que esta vez Rodrigo Alves causó conmoción al quitarse cuatro costillas de su cuerpo, según Telemundo, y decidió guardarlas en un frasco de cristal como recuerdo de su hazaña.

El reconocido personaje causó conmoción entre todos sus seguidores al mostrar los resultados de su última operación y lucir su cuerpo sin las cuatro costillas a la altura de la cintura. El modelo le pidió a un cirujano que le quitara los huesos, debido a que para él, era importante lucir su cuerpo definido.

"Quiero verme diferente. Me gusta el hecho de que me he reinventado con ayuda de la cirugía plástica, y que no luzco como ningún otro hombre, no luzco como nadie más", indicó el Ken Humano en una reciente entrevista según Telemundo.

Para lograr dicho procedimiento, Rodrigo Alves debió invertir 28 mil dólares para los gastos de operación e internamiento, y así deshacerse de las 4 costillas flotantes de su cuerpo y lograr la cintura definida. Pese a que la cirugía era muy riesgosa, la figura de las redes sociales dejó en claro que investigó durante tres años sobre el procedimiento y sabía que sería un éxito.

Con la intención de guardar un recuerdo de la operación, el Ken Humano decidió almacenar los huesos que le extrajeron de su cuerpo en un envase de vidrio; sin embargo, las consecuencias de la intervención podrían verse con el pasar de los años.