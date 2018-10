Andrea San Martín se quiebra en vivo al hablar de sus hijas y su rol de madre

La modelo y conductora Andrea San Martín presentó en el programa 'En boca de todos' a su segunda hija Lara. La joven, quien hace tan solo semanas ha vuelto a dar a luz, no pudo ocultar su felicidad al hablar sobre sus niñas, pero sobre todo lo que tiene que afrontar día a día.

La joven afirmó que su rol de madre está sobre todas las cosas, al punto de llevar a su bebé recién nacida a todos lados. "Estoy al pendiente de todo, desde cómo están a con quienes están", agregó.

Tras comentarios de Maju Mantilla, Andrea San Martín no pudo aguantar las lágrimas de emoción al referirse de Maia y Lara. En un momento de la entrevista pidió perdón a los televidentes por mostrar su reacción.

"Disculpen si me emociono, pero mi día día son ellas. Me pongo sensible al ver a mi otra hija (Maia) a quien no puedo llevar a todos lados. Estar pensando en quien la trae del nido, cómo está, qué vamos a hacer el fin de semana, en verdad me entregó mucho al hecho de ser mamá", declaró.





"Debo tener errores como todas, pero para mí ser mamá es lo mejor. Cargo a Lara a todos lados y Maia siempre está conmigo. Nunca imaginé el amor que podría sentir", compartió Andrea San Martín.

Hace poco la conductora presentó por primera vez a su segunda hija Lara, fruto de su relación con Juan Víctor Sánchez, en Instagram. Dicha acción emocionó a más de uno por el video que utilizó para hacerlo.

"Mi segunda princesa, el segundo amor de mi vida, mi otra razón de ser y crecer... les presento a la pequeña Lara Sánchez San Martín, la más pequeña de nuestras bendiciones. Un mes cargado de sentimientos a flor de piel", fue la descripción del video que publicó Andrea San Martín.