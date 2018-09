Así reaccionó Tilsa Lozano al ver foto de Juan Manuel Vargas al desnudo en Instagram [VIDEO]

Rodrigo González entrevistó a Tilsa Lozano tras los videos propalados en ‘Válgame Dios’ en el que luce Miguel Hidalgo con una mujeres bailando mientras que la exmodelo recién había dado a luz a su segundo hijo, pero tras curso el diálogo le preguntó sobre la foto que Blanca Rodríguez subió a Instagram donde Juan Manuel Vargas luce totalmente desnudo mientras se encontraba recostado en su cama.

‘Peluchín’ le contó a Tilsa Lozano que Blanca Rodríguez había compartido una instantánea en la red que a los minutos eliminó y que muchos consideraron que era una indirecta para la exvengadora.

Al escuchar esto, Tilsa Lozano minimizó el tema y consideró que estaba de más comentarlo porque ella está hablando en la entrevista sobre su familia. "Estamos hablando de cosas tan importantes que, qué colgó o qué no colgó. O sea... Pfff", sostuvo la exmodelo con una cara de fastidiada y sorprendida.

Pese al momento, Tilsa Lozano se solidarizó con Blanca Rodríguez y todas las mujeres que han sido engañadas alguna vez. "Yo me solidarizo con todas las mujeres que hemos vivido algún engaño alguna vez porque duele. Por supuesto que duele. Porque hay mujeres que perdonan, mujeres que no, mujeres que prefieren seguir con una persona y volverse loca y pensar qué está haciendo o no, personas que tienen la capacidad de perdonar y las admiro, personas que necesitamos un poco más de tiempo... Al final, creo que no todos somos iguales", declaró Tilsa Lozano en entrevista con Rodrigo González.

Como se recuerda, Tilsa Lozano concedió una entrevista al programa ‘Válgame Dios’ tras los videos del padre de sus dos hijos, Miguel Hidalgo, y ‘Peluchín’ aprovechó para cuestionarle sobre su exromance con el jugador de Universitario de Deportes.