Thalía viste extraño atuendo de rosas y Rihanna se burla de ella[FOTOS]

Al parecer, Rihanna no estuvo al tanto del reto viral que impuso Thalía en redes sociales y su recientes fotografías han sido blanco para compararla con el atuendo que utilizó la mexicana en su tema "Me oyen, me escuchan". En Instagram, la también empresaria se lució con una sexy blusas con diseños de rosas.

En la fotografía se puede ver a una hermosa Rihanna con una blusa con lo que serían detalles de rosas de tono claro, uñas acrílicas doradas, collar del mismo color y unos labios rojos mate, detalles que destacaron el glamour y elegancia que derrocha la 'Reina de Barbados" en cada instantánea.

Como no pudo se de otra forma, sus admiradores no dudaron en elogiarle por su innegable belleza y trajeron a colación el conocido vestuario que utilizó Thalía en el ya conocido viral denominado "Thalía Challenge", estrategia de marketing que la mexicana ha sabido sacarle el máximo provecho.

"Definitivamente, tú opacas a Thalía con cualquier atuendo", "Hermosa como siempre", "Thalía queda opacada con tu hermosa blusa de gran estilo", "Ahora, Thalía querrá copiar tu estilo para su próximo 'Challenge'", "No hagas caso a los comentarios, tu atuendo es único", "Si Thalía se enterara le da un infarto", "Glamurosa por donde se te mire", fueron algunos comentarios.

La imagen publicada en Instagram consiguió cerca de 2 millón de 'Me gusta' y miles de piropos que demuestran lo genuina que es Rihanna . La cantante ostenta más de 64 millones de seguidores en su red social citada y más de 4 mil publicaciones de su vida profesional y personal.

La 'Reina de Barbados' solo le basta con publicar cualquier fotografía de sus actividades diarias para pasar el millón de 'corazoncitos' en Instagram, sin tener la necesidad de recurrir a imágenes de 'alto voltaje' a los que nos tienen acostumbrados muchas de las celebridades que tienen actividad constante en el ciberespacio.

(Foto: Instagram)

(Foto: Instagram)

(Foto: Instagram)