Instagram: Becky G presumió sus curvas y fans quedan enamorados

Dejó poco a la imaginación con candentes imágenes. Becky G tiene 11 millones de seguidores en Instagram por lo que cada vez que comparte alguna publicación suele ser muy comentado y llama la atención de los medios de comunicación. Esta vez, la cantante de reggaetón colgó un par de imágenes en blanco y negro y generó una intriga entre sus fans pues al parecer se lució como Dios la trajo al mundo.

¿Becky G desnuda? La intérprete de ‘Sin Pijama’ colgó unas imágenes de su silueta; en ella se aprecia la toma a contraluz y parece que está sin ropa.

“Good morning (Buenos días)”, señaló en la leyenda de la fotografía. Los seguidores de Becky G no entendían si la cantante de 21 años estaba o no sin una prenda íntima. “You are Sin Pijama in the photo (¿Tu estás sin pijama en la foto?)", fue uno de los comentarios que se aprecia en la publicación. Pese al misterio que la cantante de reggaetón ha generado entre sus seguidores la instantánea superó los 276 mil ‘Me gusta’ en solo algunas horas de ser colgada a Instagram.

Becky G es una de las máximas exponentes del reggaetón en el último año. ‘Mayores’ y ‘Sin Pijama’ la han llevado a obtener éxito en diferentes plataformas digitales.

La cantante y su compañera Natti Natasha se han convertido en las primeras mujeres, en el género urbano, que han liderado las listas musicales.