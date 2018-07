Fallece Steve Ditko, uno de los creadores de Spider-Man

El mundo Marvel está de luto. Medios estadounidenses informan sobre el fallecimiento del legendario artista del cómic Steve Ditko, conocido por ser el cocreador de Spider-Man y Doctor Strange, ambos personajes ideados junto a Stan Lee.

Ditko fue encontrado muerto el 29 de junio en su departamento de Nueva York por la policía y las causas de muerte no han sido reveladas. Se cree que nunca se casó y no dejó herederos.

Se presume que el fallecimiento se dio dos días antes, es decir, el 27 del mismo mes. Sin embargo, el hecho recién se dio a conocer este 6 de julio, causando el impacto de los fanáticos de los cómics.

En la década de los 60, Ditko, al lado de Lee, desarrolló al superhéroe arácnido. De hecho, Stan dejó que Steve le diera el aspecto final al personaje. Desde el traje hasta los lanzadores, pasando por los villanos, fueron idea del fallecido ilustrador.

Ditko abandonó la editorial después de una pelea con Stan Lee, cuyas razones nunca se han dado a conocer.

Posteriormente, el desaparecido dibujante trabajó en varias editoriales, incluyendo DC Comics, donde creó a Creeper, Hawk & Dove y The Question. Este último serviría de inspiración para que Alan Moore creará a Rorschach en Watchmen.

