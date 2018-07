Roberto Palazuelos: "Luis Miguel no me llevó ni a la esquina"

El éxito de Luis Miguel, La Serie, ha sido ta, que no sólo ha resucitado al intérprete que ha vuelto a los escenarios con una millonaria gira de conciertos; sino también a todos los personajes involucrados en su historia, como el caso del actor Roberto Palazuelos, quien aparece en la ficción como uno de los amigos de El Sol, que aparentemente estuvo todo el tiempo colgado de su fama y fortuna.

Precisamente en conversación telefónica con el medio mexicano Quien, el intérprete desmintió aquello que se ve en la ficción de que Luis Miguel lo llevaba de viaje a todos lados en su avión particular. "Aclaro que Luis Miguel nunca me llevó ni a la esquina. De hecho, en esos tiempos teníamos amigos demasiado poderosos y sí nos movíamos con ellos, íbamos de aquí y allá y nos la pasábamos por todos lados con ellos y en aviones impresionantes, con cosas increíbles, pero a mí jamás Luis Miguel me llevó por el mundo, jamás me llevó a ningún lado. Dudo que me pudiera llevar por el mundo en un avión tan barato y de tan de poco rendimiento", dijo.

Palazuelos explicó que muchas cosas que se dicen en la serie no son reales y que eso está afectando su vida personal: "Mi hijo checa mis redes y empieza a ver insultos sobre que su papá es un gorrón y me dice “Oye papá, ¿sí es cierto que Luis Miguel te llevaba a viajar por el mundo?”. ¿Sabes qué le dije? “Mira m’ijito, Luis Miguel tenía un avión que era un JetStar, matrícula Julieta Charly Bravo que era 1968. Era un avión súper chiquito que no llegaba ni a Nueva York. Para llegar a Nueva York tenía que hacer una parada, cargar (combustible) y, la verdad, nunca viajé con él a ningún lado". Sí tenía otros amigos que se los llevaba a Argentina y así, pero a mí no me tocó".

Palazuelos desmintió también que se hubiera peleado alguna vez con el cantante, como lo dejan ver en la serie. "Todo el escándalo este de que dizque me peleo con Luis Miguel y que me dice unas cosas y yo le digo otras… eso no sucedió, no es cierto. No sé por qué inventan esas cosas. De entrada, te voy dar un dato bien interesante: (la telenovela) Muchachitas fue en 1991 y esa escena la están situando en 1989. Están diciendo que yo invité a Micky a una fiesta al Baby ‘O a festejar Muchachitas, cuando la telenovela se hizo mucho más adelante. Es una mentira. Yo nunca hice una fiesta de celebración de Muchachitas, nunca le dije a Luis Miguel lo que según le dije en la serie y él nunca me dijo a mí eso. Es más, yo nunca me pelee con él en la vida".

Según el ex actor, quien actualmente se dedica a su faceta como empresario y abogado, guarda buenos recuerdos de su amistad con Luis Miguel cuando eran niños. "Fui en alguna época de la vida su amigo, pero a toda esa banda de aquéllos tiempos casi ni los veo. Yo vivo entre Cancún y Miami y ando en otro rollo. Tengo una vida de empresario, de abogado y ando en otras cosas. Pero siempre lo voy a recordar con muchísimo cariño, con muchísima admiración y no nada más a él sino también a Alex. Lo conocí cuando yo tenía como 12 y él como de 9. Tuvimos una época increíble porque íbamos al cerro de enfrente, nos íbamos a los barrancos y ahí andaba con nosotros Héctor Suárez Gomís, los hijos de Andrés García. Fue increíble esa época. Y luego de ahí pasó el tiempo y me lo encontré ya de adultos, ya medio en el reventón y también era increíble porque era una época en la que la inseguridad no existía".

Finalmente contó que aunque nunca vio llorar a Luis Miguel por la desaparición de su madre, Marcela Basteri, si le tocó conocerla. "No lo vi llorar, pero me tocó verlo con su mamá y bien. Su mamá, me acuerdo que hacía un spaghetti muy rico. De repente invitaba a los chavitos de la privada y comían ahí spaghetti y era una señora muy linda. Su padre, Luisito Rey era simpatiquísimo. Yo creo que el actor (Óscar Jaenada) es un tremendo actor, pero lo tienen mucho en el cliché de súper villano y sí fue muy estricto con él, no me consta pero me contaban. Pero lo que sí es que era una cosa impresionante de simpático".