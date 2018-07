Jean Paul Strauss arremete contra Renzo Reggiardo: "Págame lo que me debes"

El cantante peruano Jean Paul Strauss ha acusado al candidato de Lima, Renzo Reggiardo, de "no pagarle lo que le debe" y dijo responsabilizarlo de lo que le pueda suceder.

A través de su cuenta de Facebook, Strauss desató la polémica por su grave acusación. Según el cantante, el candidato al sillón municipal de Lima le debería más de 100 mil dólares.

"Renzo Reggiardo ya es hora de que me des la cara y me pagues lo que me debes por conseguirte los inversionistas para tu empresa. Me cansé de ser educado contigo, de esperar al menos una llamada, de que honres tu palabra como lo dijiste en el Hornero de la Molina cuando nos reunimos", escribió el cantante en Facebook.

Jean Paul Strauss aseguró que tiene más pruebas que mostrar contra el político del partido Perú Patria Segura. "Sospecho que mueves tus hilos y poder para maltratar mi imagen pero no me asusta. Nunca en mi vida había tenido que hacer esto, pero ante tu burla y patanería no me dejas más opción, siguiente paso es ir a la prensa con toooodas mis pruebas...", finalizó en su denuncia desde Facebook.