Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Entretenimiento

Mon Laferte se pronuncia tras recibir un violento golpe con celular en concierto en EE. UU. y deja advertencia: “No vuelvan a lanzar nada nunca más”

Mon Laferte fue golpeada en el rostro por un celular durante un concierto en Las Vegas. La artista se pronunció en redes sociales y pidió a sus seguidores evitar lanzar objetos durante sus conciertos.

Mon Laferte lanza adveertencia tras ser golpeada en concierto en Las Vegas. Composición LR. YouTube
Mon Laferte lanza adveertencia tras ser golpeada en concierto en Las Vegas. Composición LR. YouTube
Por
google iconLa República en Google

La cantante Mon Laferte vivió un inesperado momento durante una presentación en Las Vegas, Estados Unidos, luego de que un teléfono celular lanzado desde el público impactara directamente contra su rostro. El incidente ocurrió mientras interpretaba su canción 'Amárrame', obligándola a interrumpir brevemente el espectáculo y llevarse la mano hacia el ojo izquierdo.

Tras lo sucedido, la intérprete recurrió a sus redes sociales para tranquilizar a sus seguidores y confirmar que se encontraba bien. Aunque consideró que la asistente no tuvo intención de lastimarla, la artista chilena aprovechó su pronunciamiento para dejar una advertencia sobre los riesgos de arrojar objetos al escenario durante las presentaciones musicales.

Video destacado

ANDREA SAN MARTÍN Y JUAN VÍCTOR: ¿QUIÉN TENDRÁ LA TENENCIA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Puedes ver

Mon Laferte: ¿qué especial vínculo une a la chilena con Perú y por qué le gusta visitar Lima?

lr.pe

Un llamado a la prudencia pese a restar culpa a la asistente que lanzó el objeto

Luego de que las imágenes del incidente se difundieran en internet, la intérprete de 'Tu falta de querer' decidió pronunciarse para aclarar cómo se encontraba. A través de una publicación en sus redes sociales, la cantante confirmó que no había sufrido consecuencias que le impidieran continuar con sus actividades y también pidió a sus admiradores evitar este tipo de comportamientos.

LR Focus

"Estoy bien. La chica no lo hizo con mala intención, pero no vuelvan a lanzar nada al escenario nunca más", escribió la artista. Con este mensaje, la intérprete dejó claro que no consideraba que la asistente hubiera actuado deliberadamente para lastimarla. Asimismo, insistió en que lanzar objetos durante un concierto representa un riesgo que puede afectar tanto a los artistas como a quienes se encuentran sobre el escenario.

Puedes ver

Mon Laferte: “El problema del machismo no es solo de los hombres, es de la sociedad”

lr.pe

El peligroso incidente que interrumpió el show en Las Vegas

El episodio ocurrió en pleno concierto, cuando Mon Laferte se encontraba interpretando ‘Amárrame’ frente a sus seguidores en Las Vegas. En medio de la presentación, un celular salió disparado desde el público y terminó golpeándola en el rostro, cerca del ojo izquierdo. La reacción de la cantante fue inmediata: se llevó la mano a la zona afectada y detuvo momentáneamente su actuación.

El momento quedó registrado en videos que posteriormente comenzaron a circular en las redes sociales. Después del impacto, la artista abandonó brevemente el escenario para recibir asistencia, mientras algunos espectadores manifestaban su indignación y exigían que la responsable fuera retirada del recinto.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del domingo 8 de noviembre de 2026

Por Carlin | 8 de Noviembre 2026

Carlincatura del sábado 7 de noviembre de 2026

Por Carlin | 7 de Noviembre 2026

Carlincatura del viernes 6 de noviembre de 2026

Por Carlin | 6 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mon Laferte se pronuncia tras recibir un violento golpe con celular en concierto en EE. UU. y deja advertencia: “No vuelvan a lanzar nada nunca más”

Papa León XIV en Uruguay EN VIVO: sigue minuto a minuto el recorrido del Santo Padre antes de partir a Argentina

Visita del papa León XIV a Argentina EN VIVO: cuándo arribará, actividades oficiales y recorrido por Buenos Aires, Córdoba y Luján

Entretenimiento

Emanuel Noir, vocalista de Ke Personajes, termina detenido tras protagonizar pelea en un casino de Argentina

Larissa Riquelme rompe en llanto tras quedar sin acceso a sus ahorros por la crisis de Ueno Bank en Paraguay: “Nueve años de sacrificio están ahí”

Tiktoker Khaby Lame venderá su empresa por 975 millones de dólares para crear su gemelo digital con IA y trabajar sin estar presente

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

En la JNJ ocultan sanciones de suspensión del juez de las cautelares exprés, Juan Varillas en proceso de ratificación

Reelección encubierta: Renovación Popular apela decisión del JEE Ica que proclamó alcaldesa a segunda regidora

Margiori Mejía Alva sería la alcaldesa de San Juan de Lurigancho en lugar de Jesús Maldonado