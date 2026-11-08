La cantante Mon Laferte vivió un inesperado momento durante una presentación en Las Vegas, Estados Unidos, luego de que un teléfono celular lanzado desde el público impactara directamente contra su rostro. El incidente ocurrió mientras interpretaba su canción 'Amárrame', obligándola a interrumpir brevemente el espectáculo y llevarse la mano hacia el ojo izquierdo.

Tras lo sucedido, la intérprete recurrió a sus redes sociales para tranquilizar a sus seguidores y confirmar que se encontraba bien. Aunque consideró que la asistente no tuvo intención de lastimarla, la artista chilena aprovechó su pronunciamiento para dejar una advertencia sobre los riesgos de arrojar objetos al escenario durante las presentaciones musicales.

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Un llamado a la prudencia pese a restar culpa a la asistente que lanzó el objeto

Luego de que las imágenes del incidente se difundieran en internet, la intérprete de 'Tu falta de querer' decidió pronunciarse para aclarar cómo se encontraba. A través de una publicación en sus redes sociales, la cantante confirmó que no había sufrido consecuencias que le impidieran continuar con sus actividades y también pidió a sus admiradores evitar este tipo de comportamientos.

"Estoy bien. La chica no lo hizo con mala intención, pero no vuelvan a lanzar nada al escenario nunca más", escribió la artista. Con este mensaje, la intérprete dejó claro que no consideraba que la asistente hubiera actuado deliberadamente para lastimarla. Asimismo, insistió en que lanzar objetos durante un concierto representa un riesgo que puede afectar tanto a los artistas como a quienes se encuentran sobre el escenario.

El peligroso incidente que interrumpió el show en Las Vegas

El episodio ocurrió en pleno concierto, cuando Mon Laferte se encontraba interpretando ‘Amárrame’ frente a sus seguidores en Las Vegas. En medio de la presentación, un celular salió disparado desde el público y terminó golpeándola en el rostro, cerca del ojo izquierdo. La reacción de la cantante fue inmediata: se llevó la mano a la zona afectada y detuvo momentáneamente su actuación.

El momento quedó registrado en videos que posteriormente comenzaron a circular en las redes sociales. Después del impacto, la artista abandonó brevemente el escenario para recibir asistencia, mientras algunos espectadores manifestaban su indignación y exigían que la responsable fuera retirada del recinto.